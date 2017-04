Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, Spal promossa? Diretta gol live score (39^ giornata)

Risultati Serie B: Spal ad un passo dalla promozione (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (39^ GIORNATA, 29 APRILE 2017) - Archiviato l’ultimo turno infrasettimanale della stagione, il campionato di Serie B 2016-2017 si tuffa nel suo quartultimo turno: avendo giocato di martedì la trentanovesima giornata non prevede anticipi, dunque si parte alle ore 15 di sabato 29 aprile con quattro posticipi che animeranno le giornate di domenica e lunedì a chiudere il mese di aprile.

Oggi avremo Bari Pisa, Cittadella Cesena, Latina Ascoli, Pro Vercelli Perugia, Spezia Spal, Ternana Carpi e Trapani Virtus Entella. La capolista Spal ha il sogno a portata di mano: sette punti sul Verona ma soprattutto otto sul Frosinone, si tratta di centrarne altri cinque per ottenere la storica promozione diretta, che sarebbe anche la seconda consecutiva dopo quella dalla Lega Pro. La squadra di Leonardo Semplici è un treno che viaggia a tutta velocità: contro il Cittadella ha infilato la quinta vittoria consecutiva e ora arriva con piena fiducia alla sfida del Picco, contro uno Spezia arrabbiato per come ha perso a Frosinone - gol fantasma non convalidato a Granoche - e dunque del tutto intenzionato a riprendere la sua marcia verso i playoff.

A tale proposito, non ci sono ancora squadre qualificate se non quella che arriverà terza; dal Perugia all’Ascoli se la possono giocare tutte, il Grifone che oggi va sul campo della Pro Vercelli è quasi certo di fare la post season al pari del Cittadella (che ha gli stessi punti). Entrambe però rischiano perchè affrontano squadre in salute; chi invece potrebbe non arrivare alla tanto ambita post season è il Benevento, in crollo verticale e reduce dallo 0-4 del Manuzzi.

Tra le sfide di oggi avremo il Bari e il Carpi: una in calo sensibile - i galletti - e al momento fuori dalla griglia, l’altra in crescita anche se ancora altalenante, ma settima in classifica e con 3 punti da difendere sul gruppetto delle none che comprende anche Virtus Entella (difficile la partita di Trapani) e Salernitana. Anche per la salvezza il discorso non è affatto chiuso: il Trapani per esempio è stato raggiunto dal Vicenza e oggi deve provare a fare il passo in più, chiedendo magari un aiuto al Latina per andare a riprendere l’Ascoli. Latina che dà la sensazione di essere spacciato perchè ha 7 punti di distanza dalla zona playout; la Ternana invece può ancora farcela ma è imperativo che oggi batta il Carpi per continuare a sperare.

RISULTATI SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA

ore 15:00 Bari-Pisa

ore 15:00 Cittadella-Cesena

ore 15:00 Latina-Ascoli

ore 15:00 Pro Vercelli-Perugia

ore 15:00 Spezia-Spal

ore 15:00 Ternana-Carpi

ore 15:00 Trapani-Virtus Entella

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 73

Verona 66

Frosinone 65

Perugia, Cittadella 57

Benevento (-1) 55

Carpi, Spezia 54

Virtus Entella, Bari, Salernitana 51

Novara 50

Pro Vercelli 47

Cesena 46

Avellino (-3) 45

Ascoli 44

Brescia 42

Trapani, Vicenza 41

Ternana 39

Latina (-2) 34

Pisa (-4) 33

