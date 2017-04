Roma Atalanta Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (girone C)

Diretta Roma Atalanta Primavera - LaPresse

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (25^ GIORNATA, OGGI SABATO 29 APRILE 2017) - Roma-Atalanta Primavera sarà diretta dall’arbitro Marco D'Ascanio della sezione Aia di Ancona; alle ore 15.00 di sabato 29 aprile le due squadre scendono in campo per uno dei piatti forti della 25esima giornata, penultimo turno nel girone C come d'altronde anche negli altri due gruppi del campionato intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. E’ una partita molto importante fra due delle formazioni più forti a livello Primavera - ma d'altronde anche con le prime squadre, dove spesso trovano posto i migliori talenti dei rispettivi vivai. La classifica del girone parla in modo molto eloquente: 57 punti e secondo posto per l'Atalanta, terzo posto a quota 52 per la Roma, dunque si tratterà di un vero e proprio scontro diretto per le posizioni che più contano.

Urge dunque ricordare il regolamento del campionato Primavera: le prime due di ciascun girone si qualificano immediatamente per la Final Eight scudetto, mentre gli altri due posti verranno assegnati tramite playoff. I conti sono presto fatti: l'Atalanta con un pareggio blinderebbe definitivamente il secondo posto, che resterebbe nel mirino della Roma solo con una vittoria.

I giallorossi, che sono campioni d'Italia in carica e giusto una settimana fa hanno vinto pure la Coppa Italia di categoria, sembrano dunque destinati ai playoff, considerando che pure vincendo avrebbero poi altri due punti da recuperare nell'ultima giornata. Questo la dice lunga sul livello del girone C, che comprende corazzate come l'Inter (prima e già qualificata per la Final Eight), le stesse Atalanta e Roma ma pure la grande rivelazione Virtus Entella, che in campionato ha 52 punti come i capitolini ed è arrivata in finale di Coppa Italia, sconfitta proprio dalla Roma.

Ecco perché, parlando delle probabili formazioni della partita di oggi pomeriggio, possiamo ritenere che Roma e Atalanta scenderanno in campo con il migliore 11 possibile: quando la sfida è così delicata, non si possono fare calcoli.

Ricordiamo che non sarà possibile vedere in diretta tv la partita Roma Atalanta Primavera, che sarà però visibile in differita alle ore 17.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57), quando sarà dunque disponibile anche lo streaming video di questa differita tramite il sito di RaiPlay.

