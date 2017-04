Spal promossa in Serie A se/ La combinazione di risultati per festeggiare già oggi (39^ giornata Serie B)

Tifosi della Spal (LaPresse)

SPAL PROMOSSA IN SERIE A SE... LA COMBINAZIONE DI RISULTATI PER FESTEGGIARE OGGI (SERIE B, 39^ GIORNATA) - La Spal oggi pomeriggio potrebbe festeggiare la promozione in Serie A. Lo diciamo subito: serve una combinazione di risultati molto complicata affinché la squadra di Ferrara possa festeggiare subito, senza nemmeno aspettare i risultati delle due inseguitrici Verona e Frosinone, che andranno in campo lunedì, tuttavia la notizia va data perché per la Spal sarebbe davvero un evento storico, dal momento che la squadra biancazzurra manca dalla Serie A dal 1968, cioè la bellezza di 49 anni fa. Dunque cosa deve succedere in questa 39^ giornata di Serie B affinché la Spal sia promossa già oggi pomeriggio? La combinazione possibile è una sola: vittoria sul difficile campo dello Spezia e contemporanee sconfitte sia del Perugia sia del Cittadella. Gli umbri sono impegnati sul campo della Pro Vercelli mentre i veneti giocano in casa contro il Cittadella. Se anche solo una di queste tre condizioni non dovesse realizzarsi, la Spal non potrà festeggiare oggi pomeriggio e dovrà aspettare come minimo lunedì, sperando in risultati favorevoli da parte di Verona e Frosinone.

Come è possibile che la Spal potrebbe essere promossa indipendentemente dal risultato delle rivali più immediate? Il perché è presto detto: in questo momento la Spal ha 16 punti di vantaggio su Perugia e Cittadella, appaiate al quarto posto. Con la vittoria e le contemporanee sconfitte di umbri e veneti, il margine salirebbe a 19 punti, con tre partite ancora da disputare. A quel punto, anche se la Spal perdesse sempre mentre Perugia e Cittadella ottenessero tre vittorie, il vantaggio calerebbe a 10 punti. A quel punto, se anche la Spal scivolasse al terzo posto a causa delle tre ipotetiche sconfitte, avrebbe comunque un vantaggio in doppia cifra sulle quarte, condizione necessaria per far saltare i playoff. A dire il vero, il Benevento - vincendo sempre da qui alla fine del campionato - farebbe un punto in più di Perugia e Cittadella: tuttavia, i campani devono ancora giocare con il Frosinone, e se vincessero quella partita impedirebbero ai ciociari di scavalcare la Spal, che dunque sarebbe almeno seconda. Complicato? Non importa: ciò che conta è che la Spal sarà promossa già oggi se vincesse e contemporaneamente perdessero Perugia e Cittadella. Staremo a vedere se ciò accadrà davvero…

