Spezia Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SPEZIA SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Spezia Spal, diretta dall'arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide di cartello della quartultima giornata del campionato di Serie B, giunto ormai alle sue battute conclusive. Di fronte due formazioni che hanno dimostrato di possedere grande qualità nella corsa ai rispettivi obiettivi, ma che ora si trovano al bivio cruciale della loro stagione. I liguri mantengono tre punti di vantaggio nella corsa ai play off, ma devono provare a reagire dopo le ultime battute d'arresto esterne che ne hanno sensibilmente rallentato il cammino.

La squadra di Di Carlo è reduce da una sconfitta piena di polemiche a Frosinone, con un altro gol-fantasma per l'uruguaiano Granoche, decisamente poco fortunato quest'anno con gli assistenti di linea. I ciociari hanno ribattuto con una posizione di fuorigioco di Piccolo che avrebbe dovuto comunque invalidare l'azione, ma lo Spezia ha comunque protestato molto per un episodio che ha di fatto cambiato il corso della partita. E non sarà facile per i bianconeri trovare riscatto contro una Spal sempre più capolista del campionato, che centrando in casa contro il Cittadella la sua quinta vittoria consecutiva ha portato a sette i punti di vantaggio sull'Hellas Verona secondo e soprattutto mantenuto otto lunghezze sul Frosinone terzo. Inoltre, i punti di vantaggio degli estensi sulle quarte sono ben sedici, e mantenendone almeno dieci la promozione diretta in Serie A dopo quarantanove anni sarebbe realtà per gli emiliani, a prescindere da quale sarà il piazzamento finale della squadra nel corso della regular season.

Allo stadio Picco di La Spezia si confronteranno queste probabili formazioni. Liguri schierati con l'argentino Chichizola tra i pali, Terzi Ceccaroni e Valentini confermati come titolari nella linea difensiva a tre, mentre Vignali e il croato Djokovic saranno i due centrali sulla linea mediana. A centrocampo Pulzetti presidierà l'out di destra, mentre l'esterno laterale mancino sarà Migliore. In attacco confermato il tridente guidato dall'uruguagio 'Diablo' Granoche, come detto scottato dal gol non convalidato al Matusa di Frosinone. L'attaccante sudamericano sarà affiancato da Piccolo e dal brasiliano Nené. Per la Spal squadra che vince non si cambia, con Meret confermato tra i pali mentre Giani, Gasparetto e Cremonesi giocheranno nei tre di difesa. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Mora, Arini e Castagnetti, mentre i laterali saranno Del Grosso sulla fascia destra e Lazzari sulla fascia sinistra. In avanti, con Floccari ancora ai box per infortunio, confermato il tandem Zigoni-Antenucci.

3-4-3 per lo Spezia di Di Carlo che ha disputato a Frosinone un match molto convincente nella prima frazione di gioco, per poi ritrovarsi bloccato dopo il gol di Dionisi. Il Carpi ha riagganciato i liguri al settimo posto in classifica e la corsa ai play off sembra tutt'altro che scontata, anche a causa dell'ampia distanza da parte delle inseguitrici verso il terzo posto. Alla Spal al momento mancano due vittorie per festeggiare la matematica promozione in Serie A. Un appuntamento storico che la squadra di Semplici, sempre schierata col suo efficace 3-5-2, difficilmente mancherà considerando anche il ritmo non indiavolato delle formazioni in classifica alle spalle della squadra estense, che nelle ultime settimane si è dimostrata implacabile in casa e in trasferta, reagendo al meglio alla doppia sconfitta contro Frosinone ed Avellino.

Il campo di La Spezia resta uno dei più difficili della Serie B ed i bookmaker, pur mantenendo un equilibrio piuttosto stretto nel proporre le quote, vedono i liguri leggermente favoriti con la vittoria interna proposta da Bet365 ad un moltiplicatore di 2.75, appena inferiore a quello di 2.85 che Paddy Power offre per l'eventuale pareggio. ll successo esterno della squadra di Semplici (sarebbe il sesto consecutivo in campionato) viene invece proposto ad una quota di 3.15 da Snai.

Spezia Spal, sabato 29 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 251 del bouquet satellitare (Sky Calcio 1 HD) senza dimenticare la possibilità di seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet, esclusiva sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

