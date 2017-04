Ternana Carpi/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana Carpi - LaPresse

DIRETTA TERNANA CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 39^ GIORNATA) - Ternana Carpi sarà diretta dall'arbitro Martinelli: appuntamento oggi, sabato 29 aprile alle ore 15.00, allo stadio Libero Liberati per questa partita della 39^ giornata di Serie B. Uno scontro molto interessante quello che si giocherà al Liberati, visto che si affronteranno due squadre che hanno grandi motivazioni per questo finale di stagione. La Ternana è risorta dopo una prima fase del campionato in cui sembrava avviata verso la Lega Pro. La formazione ora guidata da Liverani ha cacciato fuori tutto il suo orgoglio e sta provando ad evitare una retrocessione che sarebbe molto amara anche considerando il mercato fatto sia in estate che a gennaio.

Gli umbri devono vincere per evitare i playout mentre il Carpi al momento occupa l'ultima posizione utile per agguantare i playoff. Fondamentale la vittoria col Trapani che ha permesso agli emiliani di staccare l'Entella di tre punti ed avere così un margine di vantaggio importante. Sarà una bella gara anche perché è prevista una importante cornice di pubblico. La Ternana sa che questa può essere una sfida cruciale per il suo futuro così come per il Carpi che non vuole sbagliare una sfida che, almeno sulla carta, non sembra impossibile.

Il modulo scelto da mister Liverani per la sua Ternana d'assalto sarà il 4-3-1-2 che vedrà l'esperto portiere ex Pescara, Simone Aresti, in porta. In difesa invece non mancheranno Zanon, Diakite, Masi e Contini che stanno facendo discretamente. I protagonisti della sfida a centrocampo saranno Ledesma, Petriccione e Defendi mentre il trequartista sarà come sempre il folletto dell'Uruguay, Cesar Falletti. La coppia d'attacco della Ternana sarà invece composta da Avenatti e da Palombi, due bomber che vogliono fare di tutto per salvare gli umbri.

In casa del Carpi c'è grande entusiasmo e voglia di continuare su una strada che sembra portare agli spareggi per la massima serie. La formazione di Castori scenderà in campo con il consueto 4-4-2 che vedrà Belec in porta. In difesa agiranno invece Sabbione, Romagnoli, Poli e Letizia. A centrocampo da interni agiranno Lollo e Bianco con Di Gaudio e Jelenic a giocare da esterni. In avanti il tandem composto da Mbakogu e da Kevin Lasagna che sta giocando una grandissima stagione.

Ternana che ha trovato nei rinforzi di gennaio alcuni elementi fondamentali. Basti pensare a Modibo Diakite che ha preso in mano la difesa e che è diventato inamovibile. Fondamentale a centrocampo anche l'ex centrocampista e capitano della Lazio, Ledesma. Proprio lui è un calciatore capace di creare gioco e di far sì che la formazione umbra abbia un buon gioco. In avanti invece il tande uruguaiano Falletti-Avenatti è sicuramente quello più pericoloso. I due giocano assieme da anni e hanno trovato in queste settimane un'intesa ancor più forte.

Nel Carpi sempre più fondamentale Kevin Lasagna, attaccante giunto ormai alla definitiva consacrazione e pronto alla serie A indipendentemente dal futuro del Carpi. La formazione emiliana può contare anche sullo zoccolo duro di coloro che vengono dall'esperienza in massima serie della scorsa stagione. Ecco perché Romagnoli, Lollo e Mbakogu potranno essere di grande aiuto per i compagni e per mister Castori in vista di questo finale di stagione che potrebbe essere cruciale per il futuro dei biancorossi.

Mister Liverani è sempre più convinto che la Ternana raggiungerà la salvezza. Il mister crede fermamente nelle qualità dei suoi ragazzi, ormai pronti a tutto pur di condurre alla salvezza una squadra che lotta fin dal primo momento che è arrivato alla guida. In casa degli emiliani c'è grande entusiasmo. A detta di Castori la crisi è ormai solo un lontano ricordo e perciò la formazione biancorossa sa di voler conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista dei playoff per la serie A. Sarà una gara molto bella e che potrebbe anche essere ricca di gol da ambo le parti.

Per quanto concerne invece il mondo delle scommesse, la vittoria della Ternana viene quotata dal celebre bookmaker Bwin a 2.50 mentre il pareggio viene dato a 2.85. La vittoria esterna del Carpi invece viene quotata a 3.00.

Ternana Carpi sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

