Torino Sampdoria / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino Sampdoria, Foto LaPresse

DIRETTA TORINO SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Torino Sampdoria, diretta dall'arbitro Massa della sezione di Imperia, sabato 29 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il secondo anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Si troveranno di fronte le prime due squadre dopo il blocco delle prime otto che si sta giocando i vari obiettivi stagionali. Sia i granata sia i blucerchiati si sono resi protagonisti di un cammino soddisfacente, ma non abbastanza per poter puntare a quell'Europa League conquistata per l'ultima volta dai granata del 2014 (spingendosi poi fino agli ottavi di finale della competizione continentale) e dai genovesi nel 2015 (out già nel terzo turno preliminare contro i serbi del Vojvodina). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Si dovranno accontentare quest'anno di restare nella parte sinistra della classifica. Sicuramente poteva aspettarsi qualcosa di più il Toro che aveva investito molto sul mercato pur cedendo qualche pedina importante, ma che a fronte di un attacco atomico (con Belotti al momento capocannoniere del campionato a braccetto col bosniaco Dzeko) non è riuscito ad allestire una difesa altrettanto efficace.

La Sampdoria ha invece un po' mollato gli ormeggi dopo una fase centrale del campionato estremamente positiva. Per Giampaolo seconda scommessa consecutiva vinta, dopo la bella stagione da parte del tecnico l'anno scorso alla guida dell'Empoli. Con l'obiettivo europeo troppo lontano, la squadra sembra aver però perso un po' di concentrazione nelle ultime partite, e di questo il Torino potrebbe approfittare anche se ormai, come detto, le due formazioni giocano praticamente per la gloria e poco altro, anche se il Toro dve puntare ad arrivare in forma all'appuntamento sempre sentito dai tifosi del derby contro la Juventus.

Molto efficace la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic nelle ultime partite disputate in trasferta, col Toro capace di vincere sia sul campo del Cagliari sia sul campo del Chievo domenica scorsa, mettendo sempre a segno tre reti e vincendo a Verona anche senza i gol del 'Gallo' Belotti, una rarità in questa stagione col centravanti della Nazionale arrivato a quota venticinque centri. Il casa contro il Crotone, nel mezzo di questi due successi esterni, i granata non sono però andati oltre l'uno a uno.

La Sampdoria invece dopo la grande vittoria sul campo dell'Inter, che ha rappresentato probabilmente l'apice stagionale per i blucerchiati assieme ai due derby vinti e all'altro blitz a San Siro contro il Milan, ha pareggiato in casa contro la Fiorentina per poi perdere due match consecutivi contro il Sassuolo ed il Crotone, con lo stesso identico andamento: vantaggio genovese e poi rimonta avversaria, con la squadra di Giampaolo rimasta a bocca asciutta in entrambe le occasioni.

Nello scorso campionato, il 20 settembre del 2015, il Torino ha battuto due a zero la Sampdoria grazie a una doppietta di Fabio Quagliarella, poi passato proprio in blucerchiato. Al 2 marzo 2014 risale l'ultimo successo doriano allo stadio Grande Torino, con reti di Okaka e Gabbiadini per il due a zero finale. Le due squadre non pareggiano invece in campionato in Piemonte dallo zero a zero del 2 febbraio 2013. Il 4 dicembre scorso la Samp ha vinto il match d'andata di questo campionato contro i granata, grazie alle reti di Barreto e Schick, un due a zero fissato con i gol realizzati entrambi nella ripresa.

Torino favorito dai bookmaker che concordano nel vedere una Sampdoria un po' dimessa nelle ultime uscite. Affermazione interna quotata 1.75 da William Hill, mentre Paddy Power alza fino a 4.20 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 offre a 5.25 la quota per il ritorno alla vittoria della Samp.

Gli abbonati Sky potranno seguire in esclusiva la diretta tv di Torino Sampdoria, sabato 29 aprile 2017 alle ore 20.45. Match trasmesso su ben quattro canali della pay tv satellitare, Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD (i numeri da digitare saranno il 106, il 201, il 206 e il 251). Per chi avrà bisogno di utilizzare la rete per vedere la partita, diretta streaming video garantita sempre in esclusiva agli abbonati Sky via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





