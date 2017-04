Trapani Entella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani Entella - LaPresse

Trapani Entella sarà diretta dall'arbitro Manganiello: appuntamento oggi, sabato 29 aprile alle ore 15.00, allo stadio Polisportivo Provinciale di Erice per questa partita della 39^ giornata di Serie B. Uno scontro fondamentale quello che si giocherà a Erice. Il Trapani vuole la salvezza diretta dopo un girone di ritorno da sogno. La squadra siciliana a fine del girone d'andata sembrava avere un piede e mezzo in serie B invece è riuscita ad evitare l'ultimo posto grazie ad una lunga serie di risultati positivi.

Nessuno vuole sbagliare visto che la formazione siciliana con una vittoria potrebbe seriamente evitare qualsiasi pericolo legato ai possibili playout. Bisogna solo vincere anche perché l'ultima sconfitta non è certo stata positiva, mentre l'Entella di mister Breda ha avuto un rendimento abbastanza deludente nelle ultime gare. Nessuna delle due può permettersi di regalare punti anche perché sarà una sfida molto delicata che mette in palio punti pesanti. I liguri sono a rischio per i playoff per cui con una mancata vittoria rischiano concretamente di non prendere parte agli spareggi per la serie B.

Passando invece alle probabili formazioni, il Trapani non vuole cambiare troppo visto che la gara contro l'Entella potrà essere un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Trapani col 4-3-3 che vedrà il giovane ex Pro Vercelli Pigliacelli in porta. In difesa invece giocheranno Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Visconti. A centrocampo invece ci saranno Colombatto, Maracchi e Barillà mentre il tridente d'attacco vedrà come esterni Coronado e Nizzetto con Jallow pronto a far male alla difesa della Virtus Entella. Proprio la squadra ligure ha clamorosamente perso nell'ultima gara di campionato giocata contro il Latina. Confermata la stessa formazione che ha comunque giocato abbastanza bene con il 4-3-1-2. In porta giocherà Iacobucci mentre in difesa giocheranno Sini, Benedetti, Ceccarelli e Belli. A centrocampo invece le mezze ali saranno Pecorini, Palermo e Moscati. Il trequartista invece sarà Tremolada che invece dovrà fornire palloni utili per i due centravanti, ovvero Catellani e Caputo.

Il Trapani ha trovato un Coronado in grandissima forma. Proprio l'attaccante brasiliano ha permesso finora di ottenere una lunga serie di punti. Suoi ottimi assist per i compagni ma anche passaggi decisivi che hanno così permesso ai siciliani di uscire dalla zona retrocessione. Nessuna delle due formazioni vuole commettere errori visto che si tratta di una gara di fondamentale importanza e che se sbagliata potrebbe compromettere il futuro dei due club in serie B. Passando invece alla Virtus Entella, la formazione ligure vuole vincere in Sicilia visto che sarebbe uno scontro delicatissimo e che potrebbe permettere di conquistare punti utili per evitare di rimanere fuori dalla zona playoff. Nell'Entella sono Catellani e Caputo gli attaccanti di primo livello che possono garantire la partecipazione ai playoff in questa stagione. Assieme a loro anche Tremolada è un trequartista di primo livello che potrebbe permettere alla squadra di Chiavari di giocare con velocità e soprattutto con una qualità di gioco elevata.

Il tecnico del Trapani, Calori, si è detto entusiasta. Un finale di stagione che potrebbe diventare molto interessante anche perché il Trapani non vuole commettere errori. Il tecnico ha detto che la sua squadra può evitare i playout dopo un girone di ritorno spettacolare. Mentre passando invece alla Virtus Entella, la formazione di Breda è stata motivata dall'ex centrocampista della Salernitana. Breda non vuole sbagliare quella che potrebbe essere una gara di fondamentale importanza in vista del finale di stagione di serie B.

Passando invece alle quote, la vittoria del Trapani viene quotata da Bwin a 1.90, quindi favorita nello scontro contro la Virtus Entella. Mentre il pareggio viene quotato a 3.20. Per quanto riguarda invece l'eventuale vittoria dell'Entella, essa viene quotata a 4.10.

Trapani Entella sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 7, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

