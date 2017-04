Video/ Atalanta-Juventus (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Atalanta Juventus (LAPRESSE)

VIDEO ATALANTA JUVENTUS (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Il pari, il 2-2 imposto al 90° da Freuler e dall'Atalanta alla Juve, è soprattutto un risultato "storico" per la Dea, che non riusciva a contenere i bianconeri sul proprio terreno in Serie A addirittura dal 2003: dopo 10 KO di fila in campionato ed una vittoria (nel 2004) ma in Coppa Italia, i nerazzurri tornano a pareggiare dunque e lo fanno anche attraverso numeri abbastanza in equilibrio, a fine match. 57 a 43% il possesso palla a favore della Juventus, che fa meglio anche per tiri totali (12 a 9) mentre i tiri in porta sono 8 per parte: per questo pesano tanto le 7 parate di Berisha, fondamentale per i suoi, anche se le 5 di Buffon sono tutt'altro che superflue... Anche le palle gol sono quasi in parità, 11 a 10 per la Juve, con Higuain a fare la parte del leone: 3 le occasioni per il Pipita, meno efficace del solito al tiro! Tornando indietro di uno step, ecco su cosa focalizzare l'attenzione, per quanto ci riguarda: 48 i palloni persi dai bianconeri (contro i 25 dell'Atalanta), davvero troppi, un dato da approfondire per Allegri in vista della Champions; soprattutto, tanti i singoli dietro la lavagna per questo motivo, da Dybala (7) a Chiellini, Cuadrado e Khedira (6), servirà un'altra concentrazione contro il Monaco... Infine per sottolineare il grande momento di forma di Dani Alves, oltre al gol l'ex Barça è risultato il migliore anche per palle recuperate (5) facendo fare brutta figura a Spinazzola, nel duello a tutta fascia. Lui, senza dubbio, è pronto per la semifinale!

LE DICHIARAZIONI - Gasperini ai microfoni di 'Premium' accoglie così il 2-2: "Sono molto contento, il pareggio è un risultato importante. Giocare un tempo in quel modo contro una squadra come la Juve è motivo di grande soddisfazione. Ma anche nella ripresa siamo stati bravi a recuperare... Abbiamo cullato il sogno di battere la Juve e comunque non era facile pareggiare questa partita. Non c'è nessuna squadra che può avere una classifica del genere per così tanto tempo se dentro allo spogliatoio non ci sono uomini dai grandi valori morali. Devo ringraziarli tutti, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Gomez? Ha dimostrato anche stavolta tutta la sua qualità, è fortissimo". La risposta di Allegri: "Rigore non concesso? A un minuto dalla fine eravamo in vantaggio e non abbiamo vinto. E' una colpa nostra. Bastava restare attaccati alla gara ma siamo stati scollegati, abbiamo subito nel primo tempo ma una volta ribaltata dovevamo chiuderla. La Juventus di solito non prende mai gol in quel modo. Questo è un segnale di questo match che abbiamo giocato a fasi alterne. Abbiamo allungato di un punto sulla Roma e ora dovremo fare altre vittorie, non è ancora finita... Gli scudetti si vincono sempre alla fine. Questa partita ci servirà per capire come sarà la partita con il Monaco che gioca in maniera simile all'Atalanta".

