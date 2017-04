Viterbese Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese Arezzo (Foto LaPresse)

DIRETTA VITERBESE AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese Arezzo sarà diretta dall'arbitro Daniel Amabile: squadre in campo alle ore 16:30 presso lo stadio Enrico Rocchi, per una delle partite più interessanti che rientrano nel programma del girone A di Lega Pro 2016-2017, arrivato ormai alla penultima giornata della stagione regolare.

Viterbese-Arezzo sarà un match delicatissimo per le ambizioni play-off delle due squadre, specialmente per i laziali. La formazione di Rosolino Puccica, arrivato a marzo per dare una svolta alla stagione della Viterbese, dopo la sconfitta subita a Siena non è più certa di una qualificazione matematica ai play-off. Con 52 punti ed un ottavo posto in classifica, infatti, sarà necessaria una vittoria sia per difendersi dalle inseguitrici come Renate e Lucchese, ma soprattutto per tentare di ottenere una posizione migliore di classifica in vista dell'eventuale post-season. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I giallo-blu dovranno sperare in uno stop di Piacenza e Como, avversario nell'ultimo turno, e contemporaneamente ottenere un punteggio pieno nelle prossime due gare. La difficile missione dei laziali, però, passa dalla vittoria contro l'Arezzo nel prossimo turno. La formazione allenata da Sottili, ferma al terzo posto con 64 punti, è ovviamente già certa della partecipazione ai play-off, ma la qualificazione da terza in classifica rimane un obiettivo primario al fine di dare un senso alla propria partecipazione.

La formula di quest'anno, infatti, prevede un impegno più intenso e lungo anche per la terza in classifica, costretta ad affrontare la decima di un altro girone come primo turno dei play-off, e poi un'altra serie di agguerrite partite combinate fra i tre gironi. Un piazzamento da terza, però, renderebbe sicuramente più agevole il cammino almeno nella primissima fase. Questo è il compito affidato ai suoi per le prossime due gare: dimenticare la sconfitta nel derby contro il Prato della scorsa giornata, e cercare di preservare la terza posizione con due vittorie contro Viterbese e Olbia.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Puccica schiera un 4-4-1-1 con Pini in porta, Pacciardi, Celiento, Miceli e Pandolfi in difesa. In mediana Doninelli e Cardore occuperanno la posizione centrale, lasciando a Falcone e Varutti il compito di correre sulle due fasce. In attacco la prima punta Jefferson sarà supportata da Neglia. Partirà dalla panchina, dunque, l'esperto bomber Sforzini.

Dall'altra parte mister Sottili schiera per il suo Arezzo un 4-2-3-1 con Borra in porta, Masciangelo, Solini, Muscat e Luciani in difesa. A centrocampo De Feudis e Foglia saranno i due mediani con il numero 7 Corradi avanzato in posizione di trequartista. In attacco spazio ad Arcidiacono, Bearzotti e Moscardelli, con Erpen pronto a subentrare a gara in corso.

Dando un'occhiata al cosiddetto valore sulla carta delle due squadre, Viterbese ed Arezzo sono sicuramente due squadre in grado di giocarsi le proprie carte per la promozione in B. Nei play-off troveranno entrambe (ammesso che la Viterbese si qualifichi) avversarie molto quotate come il Lecce del girone C, ma le carte in regola ci sono per giocarsela con qualunque eventuale avversaria.

L'Arezzo ha dimostrato di avere qualcosa in più e soprattutto di poter contare sullo stato di forma ancora ottimo di Davide Moscardelli, attaccante che ha i piedi da Serie A ma che a 37 anni ha scelto di tornare in Lega Pro. La Viterbese, però, risponde a tono con l'esperienza e la tecnica di Jefferson (ex Latina in B) e di Sforzini, arrivato per dare una mano nonostante alcuni acciacchi in una zona in cui ha giocato diverse volte in carriera.

Viterbese-Arezzo non è stata quotata dalle agenzie di scommesse: dunque, a meno di sorprese dell'ultima ora, non sarà possibile scommettere su questa partita.

Viterbese Arezzo, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

