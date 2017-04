diretta Inter Sampdoria, Foto LaPresse

DIRETTA INTER SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 3 APRILE) - Inter Sampdoria, diretta dal signor Celi di Bari, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Partita particolarmente importante a livello di classifica per i nerazzurri, che avranno il vantaggio di scendere in campo quando tutte le altre concorrenti per l'Europa avranno già svolto i loro impegni. Attualmente quinta in classifica a braccetto con l'Atalanta, la squadra di Pioli si trova a due punti di distanza dalla Lazio quarta, ma anche con due soli punti di vantaggio sul Milan settimo. Il che significa che tutto è ancora possibile, col terzo posto occupato dal Napoli però lontano otto lunghezze e ancora troppo distante per pensare a qualcosa di più di una qualificazione in Europa League.

Ben più tranquilla la situazione della Sampdoria che non può certo coltivare ambizioni europee, a quattordici punti dai diretti avversari di turno interisti, ma che ha messo in cassaforte con ampio margine ed anticipo una salvezza che un anno fa aveva fatto sudare i blucerchiati prima di essere conquistata. Grandi i meriti del tecnico Giampaolo, confermatosi dopo l'ottima stagione alla guida dell'Empoli ed entrato nei cuori dei tifosi della Gradinata Sud dopo la doppia vittoria nei derby di questa stagione contro il Genoa.

Tanti alti ma anche qualche basso importante da quando Stefano Pioli è arrivato sulla panchina dell'Inter. Prima della sosta i nerazzurri hanno perso in casa lo scorso 26 febbraio uno scontro diretto contro la Roma probabilmente decisivo per la rincorsa Champions. Poi sono arrivate due straordinarie goleade, cinque a uno al Cagliari in Sardegna e il clamoroso sette a uno all'Atalanta a San Siro. Contro il Torino però l'Inter ha ricominciato a soffrire, strappando solo un pari ai granata e mancando l'opportunità di riagganciare la Lazio al quarto posto in classifica. La Sampdoria invece prima della sosta era arrivata col vento in poppa al grande scontro contro la capolista Juventus, reduce da cinque vittorie e due pareggi nelle precedenti sette partite. Dopo i successi contro il Pescara in casa e soprattutto contro il Genoa nel derby (dagli anni Sessanta i blucerchiati non vincevano entrambe le stracittadine di Serie A), è arrivato però il ko di misura con il gol di Cuadrado decisivo per i bianconeri.

Il 20 febbraio 2016, nell'ultimo precedente a San Siro tra le due squadre, l'Inter ha prevalso tre a uno grazie alle reti di D'Ambrosio, Miranda e Icardi, con la Sampdoria capace solo di accorciare le distanze nel finale con Fabio Quagliarella. I blucerchiati non fanno risultato nella San Siro nerazzurra dal primo dicembre 2013, quando pareggiarono con Renan a un minuto dal novantesimo il vantaggio siglato da Guarin per l'Inter. L'Inter non perde in casa contro la Sampdoria da oltre vent'anni, dal pirotecnico tre a quattro del 15 dicembre 1996. I nerazzurri si portarono sul tre a uno a inizio ripresa, ma il risultato venne completamente ribaltato dalle reti di Vincenzo Montella, di Franceschetti e di Roberto Mancini. Nel match d'andata di questo campionato è stata la Sampdoria ad imporsi di misura, grazie ad un gol messo a segno da Quagliarella nel finale del primo tempo.

Le agenzie di scommesse puntano forte su un nuovo successo interista in campionato, con vittoria nerazzurra quotata 1.36 da William Hill. Bwin alza fino a 5.50 la quota relativa al pareggio, mentre Bet365 moltiplica per 9.00 quanto scommesso sull'eventualità che la Sampdoria torni a fare bottino pieno a San Siro a quasi ventuno anni di distanza dall'ultima volta.





