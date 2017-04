Frosinone Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone Avellino, Foto LaPresse

DIRETTA FROSINONE AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Frosinone Avellino, diretta dall'arbitro Marco Serra della sezione di Torino, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà il primo anticipo che aprirà il programma della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2016-2017, che si disputerà in turno infrasettimanale. Partita molto importante per i ciociari che sono chiamati, in questa volata finale del torneo cadetto che si appresta a cominciare, a dare lo strappo decisivo in classifica per ottenere l'immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno.

I gialloazzurri mantengono il primo posto in classifica dopo il pareggio ottenuto in extremis nell'ultima trasferta di Cesena. Per la prima volta per la squadra di Marino il gol decisivo è arrivato grazie ad una risorsa della panchina, il belga Mokulu che di testa ha regalato un punto ormai insperato in Romagna per i ciociari. La graduatoria resta però molto corta: il Frosinone ha due punti di vantaggio sulla Spal, battuta nello scontro diretto e poi sconfitta anche ad Avellino, e sul Verona che è risalito grazie al fondamentale successo di Trapani. L'Avellino arriva al 'Matusa' proprio dopo l'impresa interna contro la Spal.

Dopo aver ottenuto solo due pareggi nelle ultime cinque partite, gli irpini grazie ad una rete di Eusepi in apertura di ripresa hanno battuto la seconda della classe, riuscendo a distanzare di sei punti la zona play out e a dare quindi un'importantissima boccata d'ossigeno alla propria classifica, in attesa di quelle che potranno essere le decisioni della Giustizia Sportiva in merito al processo relativo al calcioscommesse, nel merito del quale il Procuratore Federale ha chiesto ben sette punti di penalizzazione per gli irpini.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Matusa: Frosinone in campo con Bardi dietro la difesa a tre formata dallo sloveno Krajnc, da Terranova e da Ariaudo. Sammarco, Soddimo e Maiello si muoveranno per vie centrali, mentre Fiamozzi avrà il compito di presidiare la fascia destra e Crivello sarà invece l'esterno mancino. Confermata la coppia Dionisi-Daniel Ciofani in attacco.

Risponderà l'Avellino con il portiere serbo Radunovic alle spalle dei due difensori centrali, l'albanese Djimsiti e Migliorini. L'uruguaiano Alejandro Gonzalez e Perrotta giocheranno a destra e a sinistra sulle corsie esterne, mentre i laterali di fascia a centrocampo saranno Laverone a destra e D'Angelo a sinistra, con Paghera e il belga Omeonga che occuperanno la zona centrale della linea mediana. Il match winner del match contro la Spal, Eusepi, farà coppia con Ardemagni sul fronte offensivo.

La difesa a tre è ormai una prerogativa del Frosinone di Marino, schierato con un 3-5-2 che non sta ancora producendo però quella continuità per lo strappo decisivo in vetta alla classifica di cui dicevamo in precedenza. A Cesena la squadra ha saputo reagire di fronte ad una situazione difficile, ma i romagnoli hanno messo in grande difficoltà una squadra che non è riuscita a riprodurre la qualità di gioco vista nella trionfale trasferta di Ferrara.

A livello tattico confermato anche il 4-4-2 di Novellino, che da quando è arrivato sulla panchina dell'Avellino ha visto la sua squadra disputare partite importanti, con una serie positiva spezzata anche dalle notizie extra-campo che sono coincise con le recenti cinque partite senza vittoria. La vittoria sulla Spal rappresenta un segnale importante per una squadra che vuole blindare la salvezza a prescindere da ciò che deciderà la giustizia sportiva.

Il Frosinone in questa stagione ha fatto vedere spesso in casa le cose migliori, ed i ciociari non possono permettersi di rallentare il ritmo col fiato del Verona di nuovo sul collo, oltre a quello della Spal. Gialloazzurri dunque favoriti dai bookmaker con vittoria interna quotata 1.63 da Snai, mentre Paddy Power propone a 3.70 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 6.25 la quota per il successo irpino allo stadio Matusa.

Frosinone Avellino, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul satellite sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD). Per tutti coloro che vorranno seguire in diretta streaming video la partita, basterà invece un collegamento via internet sul sito skygo.sky.it.

