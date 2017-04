LaPresse

DIRETTA GIRO DEI PAESI BASCHI 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 1^ TAPPA (OGGI 3 APRILE) - Comincia oggi il Giro dei Paesi Baschi 2017, corsa a tappe che fa parte dell’Uci World Tour 2017: si corre fino a sabato, sei tappe per un totale di 828,8 km nei Paesi Baschi, in Spagna. Tradizionalmente questa è una corsa riservata agli scalatori, con molte difficoltà altimetriche: oggi però si inizia in modo tranquillo con la prima tappa Pamplona-Egues di 153,3 km. Frazione dunque piuttosto breve e soprattutto non particolarmente impegnativa: vero che sul percorso sono previsti ben tre Gran Premi della Montagna, ma tutti lontani dal traguardo e non troppo duri. Sarà da affrontare due volte la salita di Erro, considerata di seconda categoria: la prima dopo soli 22,8 km, la seconda al km 78,9. L’ultima difficoltà sarà il Gpm di Mezkiriz al km 90,7, ma si tratterà di un’ascesa di terza categoria e mancheranno a quel punto circa 60 km all’arrivo: prima una lunga e dolce discesa, poi pianura per andare verso il traguardo dove è prevedibile un arrivo in volata a ranghi compatti, adatto agli sprinter.

Tra i favoriti del Giro dei Paesi Baschi la prima citazione va fatta per Alberto Contador, vincitore della passata edizione e anche nel 2008, 2009 e 2014: quattro successi dunque su queste strade per il Pistolero, che quest’anno è arrivato secondo alla Parigi-Nizza e al Giro della Catalogna. Il rivale principale potrebbe essere Alejandro Valverde, che potrebbe dunque dar vita con Contador a un duello fra i veterani spagnoli, ma attenzione anche al colombiano Sergio Henao del Team Sky, l’anno scorso secondo e quest’anno vincitore della Parigi-Nizza e poi a Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Luis Leon Sanchez (Astana), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Samuel Sanchez (BMC), Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Simon Yates (Orica-Scott) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). Insomma: nella settimana tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, diamo spazio anche a chi non ha caratteristiche adatte per le classiche del Nord e ci potrà dare spettacolo sulle strade basche.

Per chi vuole seguire il Giro dei Paesi Baschi in diretta tv, segnaliamo che questa prima tappa Pamplona-Egues sarà trasmessa a partire dalle ore 15.30 su Eurosport, canale che è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Eurosport. Questo significa che, se non potrete mettervi davanti a un televisore oggi pomeriggio, potrete anche godere della diretta streaming video garantita da Eurosport Player ma pure da Sky Go e Premium Play, a patto naturalmente di essere abbonati alle rispettive piattaforme. Un punto di riferimento sarà anche il sito Internet ufficiale, all’indirizzo vueltapaisvasco.diariovasco.com.

