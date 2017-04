Giro delle Fiandre 2017/ Video, bestemmia in diretta alla caduta di Sagan. La Rai si scusa

Peter Sagan (LaPresse)

BESTEMMIA GIRO DELLE FIANDRE 2017, LA REAZIONE DELL’AMMIRAGLIA ALLA CADUTA DI SAGAN- “Porco ***” questa la brusca reazione dell’ammiraglia della Bora Hangsrohe alla caduta di Peter Sagan, favorito alla vittoria del Giro delle Fiandre 2017, avvenuta a pochissima distanza del traguardo finale. Nella terza classica della stagione del ciclismo di strada, il due volte campione del mondo, toccando le transenne che delimitano lo spazio riservato al pubblico, cade rovinosamente assieme al Greg Van Avermaet nel penultimo muro fiammingo l’Oude Karemont, in un momento davvero decisivo della gara: incidente che di fatto regala a Philippe Gilbert su cui Sagan era all’inseguimento, la vittoria finale. Un vero smacco per Sagan e il suo team, la Bora Hansgrohe, che chiaramente reagisce in malo modo, se non nel modo peggiore possibile. Come si vede nel video qui sotto, l’ammiraglia con i tecnici e il team di Peter Sagan infatti reagisce alla notizia ricevuta via radio con una vigorosa bestemmia, trasmessa in diretta tv sul canale nazionale italiano. Raitre infatti, che trasmetteva in diretta tv questo momento salente del Giro di Fiandre 2017, non ha potuto evitare l’accaduto e neppure che la clip”incriminata" venisse più avanti riproposta dalla regia internazionale. A quanto pare infatti la direzione e la gestione della diretta tv della gara, con collegamenti tra le diverse telecamere e microfoni poste nel circuito, tra i corridori e i vari team impegnati nel Giro delle Fiandre 2017, era stata affidata a livello internazionale della Tv Belga, che non ha a quanto pare colto la blasfemia in italiano mentre ha montato la clip con la reazione dell’ammiraglia di Peter Sagan.

