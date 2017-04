Inter Sampdoria/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

probabili formazioni Inter Sampdoria (Foto LaPresse)

INTER SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Sampdoria chiude la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 di lunedì 3 aprile per una partita che ormai conta esclusivamente per i nerazzurri. Quinta in classifica e appaiata all’Atalanta, l’Inter vuole confermare la sua posizione o provare a migliorarla per andare in Europa; la terza piazza, che vorrebbe dire playoff di Champions League, tutto sommato è ancora possibile ma da qui in avanti la squadra di Stefano Pioli non dovrà più sbagliare, a cominciare dalla sfida interna contro una Sampdoria che non ha più niente da chiedere al suo campionato, se non provare ad arrivare oltre quota 50 punti in campionato (difficilmente si arriverà ai 60). Andiamo dunque, mentre aspettiamo il calcio d’inizio della sfida di San Siro, a leggere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Inter-Sampdoria.

INTER SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Sampdoria, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Inter (segno 1) vale 1,33, il pareggio (segno X) è quotato 5,25 mentre la vittoria della Sampdoria (segno 2) vi permetterà di vincere 9,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - L’Inter scende in campo con il solito 4-2-3-1, nel quale non ci sono defezioni: Stefano Pioli dovrebbe aver già scelto anche gli uomini che formeranno la sua formazione titolare, forse la sola eccezione è rappresentata dalla difesa dove D’Ambrosio e Murillo si contendono una maglia per affiancare Miranda e Medel. In caso a essere favorito sia il colombiano, D’Ambrosio potrebbe comunque tornare utile nell’undici di partenza: potrebbe infatti essere schierato come laterale a sinistra in luogo di Ansaldi, che però ultimamente ha ritrovato spazio e minuti importanti. A centrocampo giocheranno naturalmente Gagliardini e Kondogbia; da valutare però Brozovic, che è rientrato in anticipo dagli impegni con la Croazia e dunque si è allenato di più. Il numero 77 può giocare anche sulla trequarti, ma qui è difficile ipotizzare che uno tra il connazionale Perisic e Banega, diventato quasi un uomo in più, possa essere lasciato fuori. Davanti ci sarà Mauro Icardi, uno dei tanti ex di questo incrocio tra nerazzurri e blucerchiati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - La Sampdoria deve fare a meno di Luis Muriel, infortunatosi in nazionale: il problema per Marco Giampaolo è che anche Schick, il suo sostituto, ha lavorato a parte e non è in formissima. Il ceco ce la dovrebbe comunque fare; per lui questa è una grande occasione per dimostrare di poter essere un titolare fisso in questa squadra, dopo le ottime cose fatte vedere entrando dalla panchina. Qualora Giampaolo dovesse decidere che anche Schick non possa essere rischiato, a giocare al fianco di Quagliarella potrebbe essere Budimir; il croato però ha trovato ben poco spazio in stagione, dunque c’è anche la soluzione di avanzare uno tra Ricky Alvarez e Bruno Fernandes facendo giocare l’altro come trequartista, oppure di cambiare del tutto modulo e agire con il 4-2-3-1, lasciando dunque Quagliarella da attaccante centrale e allargando i due di cui sopra per favorire Praet dietro la punta. Si vedrà; con il modulo tradizionale Praet si giocherà il posto con Barreto e Linetty, in mezzo al campo invece agirà Lucas Torreira. Difesa classica: Sala e Regini giocheranno sulle corsie, Silvestre - passato dall’Inter senza lasciare troppe tracce - sarà invece al centro con Skriniar a protezione del portiere Viviano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 15 Ansaldi; 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 21 Santon, 20 Sainsbury, 24 Murillo, 2 Andreolli, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 6 Joao Mario, 96 Gabriel Barbosa, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 22 Sala, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 19 Regini; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 27 Quagliarella, 14 Schick

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 24 Bereszynski, 17 Palombo, 4 L. Simic, 20 Pavlovic, 5 Dodò, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Muriel

© Riproduzione Riservata.