John Cena e Nikki Bella/ Video WWE: proposta di matrimonio sul ring di WrestleMania

Nikki Bella, 33 anni, e John Cena, 40 (Foto LaPresse)

JOHN CENA, VIDEO: PROPOSTA DI MATRIMONIO SUL RING (WRESTLING) - Il re del wrestling convola a nozze: la proposta di matrimonio di John Cena è arrivata sul ring di Orlando, in diretta tv nel corso di WrestleMania e davanti a migliaia di spettatori in visibilio. Ormai è una consuetudine e non è certo la prima volta in cui assistiamo alla consegna dell’anello, seguita da fatidica domanda “vuoi sposarmi?” da parte di sportivi in favore di telecamera: ricordiamo tra gli altri i due tuffatori cinesi alle ultime Olimpiadi, o la tennista olandese Michaella Kraijcek (sorella del più famoso Richard, vincitore a Wimbledon). Anche John Cena non si è voluto negare e ha chiesto a Nikki Bella, nome d’arte di Stephanie Nicole Garcia, di sposarla. Collega sul ring e compagna nella vita: John Cena e Nikki combattono insieme e a Orlando se la vedevano con The Miz e Maryse. Lui, 40 anni il prossimo aprile, campione affermato nel mondo del wrestling (16 volte campione del mondo) ma anche star del cinema; lei, 33 anni, una gemella (Brie Bella) con cui ha formato le Bella Twins e poi manager di alcune lottatrici (tra cui Alicia Fox). Nikki ha detto sì: dunque i due si sposeranno a breve - almeno si pensa - a differenza di quanto era emerso nei giorni scorsi.

Solo pochi giorni fa infatti John Cena e Nikki Bella avevano smentito le voci che già circolavano riguardo le possibili nozze; al Today Show il lottatore aveva risposto scherzando “mai scommettere sulla WWE” appena prima di ammettere di non avere altro da aggiungere. La sua compagna, al suo fianco, aveva invece detto che “rifarò anch’io questa domanda, magari in un momento in cui saremo da soli”, lasciando intendere le due intenzioni (la gemella Brie ha sposato Daniel Bryan, lui pure wrestler ora ritiratosi). E invece John Cena ha stupito anche lei, prendendola in contropiede: soltanto un anno fa aveva espressamente detto di non avere intenzione di sposarsi o diventare padre. “Non credo che saprei crescere un figlio” aveva rivelato a Rolling Stone. “Non saprei occuparmi di un cane, figuriamoci di un bambino: non ho tempo per farlo”. Il bostoniano aveva anche rivelato di aver affrontato una terapia di coppia con Nikki su questo argomento; evidentemente ha cambiato idea. Oppure, ed è una versione pur sempre plausibile, stava già preparando il terreno per la sua proposta in grande stile… CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI JOHN CENA A NIKKI BELLA

