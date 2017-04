NUOVA MAGLIA MILAN/ Foto, casacca "old style" per la stagione 2017-2018: guarda le anticipazioni

Nuova maglia del Milan (Foto: LaPresse)

NUOVA MAGLIA MILAN FOTO, CASACCA "OLD STYLE" PER LA STAGIONE 2017-2018: LE ANTICIPAZIONI - Ritorno al passato per il Milan: la nuova maglia dovrebbe richiamare le divise utilizzate dal club rossonero dagli anni '80 al 2000. Cominciano a circolare in rete le prime immagini delle nuove maglie delle squadre di calcio e così emergono le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la divisa ufficiale del Milan nella prossima stagione. Di certo c'è che sarà prodotta da Adidas e che l'ufficializzazione avverrà a maggio, mentre il debutto è previsto nell'ultima partita casalinga della stagione, cioè quella contro il Bologna, in occasione della 37esima giornata del campionato italiano. Ma com'è la nuova maglia del Milan? Stando a quanto riportato da Footyheadlines.com - la "Bibbia" di collezionisti, curiosi e tifosi - il rossonero tornerà protagonista. Sulle spalle dovrebbero tornare le tre strisce dell'Adidas di colore nero, mentre gli unici elementi in bianco dovrebbero essere quelli dei loghi del club e degli sponsor (tecnico e istituzionale). La novità più apprezzata dai tifosi del Milan è il ritorno delle strisce rossonere anche dietro, quindi il retro monocromatico verrà mandato in pensione. Il ritorno al passato dovrebbe prevedere anche pantaloncini e calzettoni bianchi. Una maglia semplice e classica, una casacca "old style" che piacerà in particolare ai tifosi più romantici. Nessuna innovazione riguardo la tonalità di rosso o sul tipo di strisce: il modello è più tradizionale, nella speranza che si accompagni ad un ritorno ai fasti del passato.

