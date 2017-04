(LaPresse)

PAGELLE INTER SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 30^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Scopriamo i voti relativi ai protagonisti del primo tempo di Inter-Sampdoria, gara che chiude il programma della 30^ giornata di Serie A 2016-2017: le due squadre vanno al riposo con la formazione di Pioli avanti per 1 a 0 grazie al gol di D'Ambrosio (7) che trasforma in oro l'assist di Banega (6,5) depositando il pallone in rete alle spalle di Viviano (6,5). Un verdetto forse fin troppo severo per i blucerchiati che hanno dimostrato di poter reggere il confronto con i nerazzurri, anche perché la squadra di Giampaolo ha colpito ben due legni con i pali di Quagliaerlla (6,5) e Bruno Fernandes (6), un po' sottotono Schick (5,5) che pur essendosi prodigato in un paio di giocate pregevoli non è ancora riuscito a creare grossi grattacapi ad Handanovic (6). VOTO INTER 6,5 - Anche stasera gli uomini di Pioli costruiscono azioni a profusione, sempre votati all'attacco e a pressare in maniera piuttosto alta gli avversari. MIGLIORE INTER: D'AMBROSIO 7 - Neutralizza senza grossi problemi Schick e, soprattutto, realizza la rete che per il momento decide la contesa. PEGGIORE INTER: CANDREVA 5,5 - Sullo 0-0 si divora una palla gol colosssale, il numero 87 non sembra avere il piede caldo e ogni volta che ci prova non trova mai la porta. VOTO SAMPDORIA 6 - I blucerchiati non stanno affatto sfigurando e hanno parecchio da recriminare, soprattutto per i pali colpiti da Quagliarella e Bruno Fernandes. MIGLIORE SAMPDORIA: SKRINIAR 7 - Si fa sempre trovare al posto giusto nell'area di rigore sventando quasi tutti i pericoli creati dai nerazzurri. PEGGIORE SAMPDORIA: SCHICK 5,5 - Era tra gli uomini più attesi, per adesso non è riuscito a trovare l'acuto ma di solito dà il meglio di sé nella ripresa, soprattutto quando entra dalla panchina. (Stefano Belli)

