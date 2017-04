Probabili formazioni/ Roma Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2017)

Probabili formazioni Roma Lazio: Ciro Immobile in azione (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Lazio, derby che vale per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2016-2017, si gioca allo stadio Olimpico martedì 4 aprile, calcio d’inizio alle ore 20:45. I biancocelesti vedono la finale: all’andata hanno vinto 2-0 e costringono dunque la Roma a un’impresa per ribaltare il risultato. Ovviamente il derby è sempre una partita a sè, ma intanto le due squadre arrivano dalle rispettive vittorie in campionato: la Roma ha tenuto viva la lotta allo scudetto battendo l’Empoli, la Lazio ha confermato il quarto posto (con 60 punti raggiunti) imponendosi in casa del Sassuolo. Aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo dunque a dare uno sguardo alle scelte che i due allenatori potrebbero attuare, ai dubbi e alle certezze in ciascuno spogliatoio analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - La Roma non ha fatto turnover per la partita di campionato, e non dovrebbe farlo oggi: rientra chi era fuori in maniera “forzata”, per esempio in mezzo al campo ci sarà Strootman (che era squalificato sabato) e De Rossi proverà a esserci stringendo i denti (dovrebbe comunque farcela). Questo significa che Nainggolan sarà restituito al ruolo di trequartista nel quale si è disimpegnato per tutta la stagione; al suo fianco dovrebbe esserci Salah, preferito a Perotti che tornerà ad accomodarsi in panchina ma potrà tornare utile nel secondo tempo. A centrocampo ci sarà sempre Bruno Peres ad agire sulla corsia destra, dall’altra parte vanno valutate le condizioni di Emerson Palmieri che sarà titolare in caso abbia pienamente recuperato; l’alternativa rimane Mario Rui che sta accumulando minuti importanti, in porta giocherà Alisson (come in tutte le partite di Coppa Italia) e non cambia il terzetto difensivo con Fazio schierato al centro mentre Manolas e Rudiger lo supportano. In attacco Edin Dzeko, diventato il giocatore ad aver segnato più gol in una singola stagione della Roma (il bosniaco ha raggiunto quota 33 reti con la doppietta messa a segno contro l’Empoli).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Tegola per Simone Inzaghi, che deve fare a meno dello squalificato Parolo; senza di lui si dovrebbe rivedere Lulic schierato sulla linea di centrocampo, con Milinkovic-Savic che scala sul centrodestra (può agevolmente occupare entrambe le posizioni) e Lucas Biglia che naturalmente andrà a giocare al centro da regista. Nel tridente offensivo allora dovrebbe esserci spazio per Keita Balde Diao, che sarebbe stato alternativo al bosniaco; Immobile ovviamente si occuperà di segnare i gol e fare movimento partendo dalla posizione centrale, sulla destra andrà invece Felipe Anderson. In difesa dovrebbero vedersi i soliti, e dunque anche la Lazio dovrebbe cambiare ben poco rispetto alla partita di sabato contro il Sassuolo: De Vrij ha perfettamente recuperato dal problema accusato in nazionale e farà coppia al centro con l’altro olandese Hoedt (reduce dall’esordio con la maglia orange), a destra giocherà Basta mentre a sinistra ci sarà Radu. In porta difficile il recupero di Marchetti: a giocare dovrebbe essere ancora l’albanese Strakosha.

ROMA-LAZIO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV - Roma-Lazio, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente su Rai Uno.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): 19 Alisson; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko.

A disposizione: 1 Szczesny, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 21 Mario Rui, 92 El Shaarawy, 8 Perotti, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 21 Milinkovic-Savic, 20 Lucas Biglia, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 55 Vargic, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Parolo

Indisponibili: Marchetti

