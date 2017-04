Probabili formazioni Serie B: l'esultanza della formazione del Verona (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (34^ GIORNATA) - Siamo alla trentaquattresima giornata nel campionato di Serie B 2016-2017: un altro turno infrasettimanale si rende necessario visto che bisogna arrivare alle 42 giornate della stagione regolare e mancano ancora nove turni per completare il quadro. Possiamo subito andare a vedere qualche notizia sulle probabili formazioni e sugli schieramenti che le squadre impegnate in campo utilizzeranno; ricordiamo che si parte con un anticipo a lunedì sera e avremo poi il quadro delle altre partite nella serata di martedì 4 aprile.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-AVELLINO - Il Frosinone apre il turno di Serie B ospitando l’Avellino: senza lo squalificato Soddimo, Pasquale Marino dovrebbe dare spazio a uno tra Frara e Gori nel suo solito 3-5-2 con Daniel Ciofani e Dionisi (24 gol in due) a formare la coppia offensiva dalla quale dipendono i destini della squadra (tanto che il terzo miglior marcatore è Ariaudo, con 4 gol). Tegola per l’Avellino che perde Ardemagni: in campo andrà Eusepi che ha segnato nell’ultimo turno un gol decisivo, Verde confermato come seconda punta mentre in mezzo al campo giocherà ancora Omeonga vista la squalifica di Paghera.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-LATINA - Il Bari ospita il Latina: Tonucci e Capradossi centrali in assenza di Moras, Sabelli e Daprelèà sulle corsie mentre bisogna decidere chi mandare in campo davanti tra Galano, Floro Flores (che sembra certo del posto), Riccardo Maniero e Parigini. Occasione anche per Martinho, che potrebbe essere schierato come trequartista al posto di Brienza; nel Latina invece si va verso la conferma di Roberto Insigne e Buonaiuto come esterni nel tridente; Corvia rientra dalla squalifica e dunque dovrebbe essere regolarmente in campo, a centrocampo Mariga si gioca una maglia con Di Matteo e Rocca mentre dovrebbe essere confermato De Vitis.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-TERNANA - Partita molto interessante quella tra Benevento e Ternana: Marco Baroni gioca con il consueto 4-4-2, ma deve sostituire Karamoko Cissé e non ha troppe alternative, perchè Puscas è ancora ai box. Possibile che Ciciretti sia spostato davanti, con Melara che potrebbe prenderne il posto a centrocampo; in alternativa spazio a Vincenzo Pinto al fianco di Ceravolo. La Ternana si affida come sempre ai suoi uruguaiani: Avenatti e Falletti guidano la riscossa umbra, Palombi sta facendo molto bene ultimamente e per questo motivo rimane favorito su Palombi per una maglia da attaccante. A centrocampo c’è sempre Cristian Ledesma da regista, con Petriccione e Di Noia ai suoi lati.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-PRO VERCELLI - Per Carpi-Pro Vercelli il quadro della sfida sembra essere chiaro: gli emiliani vanno in campo con il 4-4-2 classico, non c’è Lollo e dunque Fabrizio Castori potrebbe affidarsi a Malick Mbaye al fianco di capitan Bianco. In avanti si candida ancora Beretta a fare coppia con Lasagna; occhio a Seck che, arrivato dalla Roma, insidia il posto di Fabrizio Poli come terzino sinistro. Moreno Longo schiera la Pro Vercelli con il 3-5-2: Comi è in ballottaggio con Bianchi e Aramu per un posto in attacco, Nardini insidia la maglia di Berra a destra mentre il centrocampo sembra fatto con il terzetto Emmanuello-Palazzi-Vives. Vicino al rientro La Mantia, che però dovremmo rivedere soltanto nella prossima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-BRESCIA - Cesena e Brescia giocano una sfida diretta davvero calda per la salvezza: problemi per Andrea Camplone che ha Crimi squalificato, in mezzo al campo è ballottaggio tra Maleh e Gasperi. Il resto della squadra sembra fatto, ma in porta dovremmo rivedere Agliardi con Ligi che in difesa può sopravanzare Donkor affiancando Capelli e Perticone. Nel Brescia spazio al 4-3-3: torna Federico Bonazzoli ma dovrebbe accomodarsi in panchina, davanti a tutti ci sarà infatti Andrea Caracciolo che potrebbe avvalersi di Torregrossa adattato su uno dei due esterni. A centrocampo Luigi Cagni potrebbe decidere per l’esperienza: per questo motivo Pinzi potrebbe essere in campo al posto di uno tra Martinelli e Bisoli, occhio anche a Sbrissa che si gioca una maglia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-PISA - Il Perugia è una delle squadre più calde del momento: quarto in classifica, il Grifone affronta il Pisa con grande convinzione e fiducia. Nel 4-3-3 di Cristian Bucchi dovrebbero giocare gli stessi: attenzione a Francesco Forte che potrebbe fare staffetta con Di Carmine, mentre Mustacchio - matchwinner sabato - potrebbe sopravanzare Guberti e iniziare questa partita. Per il resto in campo Brighi e Gnahoré in mediana con Ricci davanti alla difesa; nel Pisa al momento non ci sono certezze per una classifica che piange, Gennaro Gattuso deve scegliere l’esterno tra Mannini (capitano) e Lores Varela che darebbe più verve, dall’altra parte Diego Peralta ha una possibilità e potrebbe scalzare Masucci dalla formazione titolare, Edgar Cani scalpita per essere la prima punta titolare. A centrocampo potrebbe rivedersi Verna: si gioca un posto con Lazzari e Tabanelli.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-CITTADELLA - La Salernitana in grande forma ospita il Cittadella: solito ballottaggio in attacco con uno tra Donnarumma, Improta e Rosina che resterà fuori, anche Sprocati non è così sicuro del posto mentre l’unico che è certo della maglia nel reparto offensivo è Massimo Coda. A centrocampo non si rinuncia a Odjer; Della Rocca e Ronaldo sono in staffetta per essere una delle due mezzali, dovrebbe invece essere confermato Minala. Nel Cittadella mancherà Benedetti per squalifica: come terzino sinistro Martin o Salvi (che dovrebbe cambiare fascia di competenza), Kouamé continua a essere favorito per il posto in attacco ma attenzione al possibile ritorno dal primo minuto di Strizzolo per affiancare Litteri. A centrocampo non ci sono troppi dubbi con Pasa supportato da Valzania e Bartolomei.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-NOVARA - Reduce da due sconfitte consecutive, la Spal va a caccia di riscatto: gli estensi ospitano il Novara e Leonardo Semplici non rinuncia alle sue convinzioni. Tuttavia qualcosa potrebbe cambiare: a centrocampo Arini può tornare titolare sostituendo Castagnetti, Giani prenderà il posto dello squalificato Cremonesi, Mora giocherà con Schiattarella mentre sulla corsia sinistra Del Grosso insidia Costa. Nel reparto avanzato occhio a Finotto e Zigoni: Floccari può prendersi un turno di riposo. Nel Novara modulo speculare: Galabinov insidia la maglia di Macheda con Gianluca Sansone che invece dovrebbe giocare, in mediana c’è Selasi che può prendere il posto di uno dei due interni (più Orlandi che Casarini), Dickmann e Chiosa si giocano un posto sulla corsia destra di difesa.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SPEZIA - Il Verona sembra essere ripartito vincendo a Trapani e cerca conferme ospitando lo Spezia. Scaligeri in campo con il 4-3-3: Eros Pisano e Souprayen sulle corsie, Antonio Caracciolo e Boldor davanti a Nicolas con Fossati (più di Zaccagni) che potrebbe tornare titolare in mezzo al campo al posto di uno dei fratelli Zuculini. Davanti è da valutare Bessa: il brasiliano potrebbe lasciare il posto a Luppi come esterno a sinistra (con Siligardi e Pazzini confermati). Nello Spezia mancherà Nico Pulzetti, squalificato: centrocampo dunque con Djokovic e Sciaudone che accompagnano Errasti (potrebbe giocare Signorelli), alle loro spalle Terzi e Valentini comandano la difesa con Vignali e Migliore sulle corsie laterali. Granoche davanti a tutti come prima punta; Antonio Piccolo, in gol sabato, sarà l’esterno destro con Fabbrini e Baez che sembrano essere in ballottaggio per la seconda maglia.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-TRAPANI - Il Vicenza ospita il Trapani senza due squalificati: in difesa dovremmo rivedere Bogdan che farà coppia al centro con Esposito, mentre a centrocampo Urso e Gucher saranno sempre i perni nella zona nevralgica, sempre che Bisoli non decida di ridare campo a Francesco Signori. Davanti ci sarà De Luca, con Giacomelli che dovrebbe giocare da esterno sinistro al posto di Orlando; dall’altra parte spazio a Bellomo. Il Trapani può sfruttare il momento di Coronado e Curiale: entrambi dovrebbero essere in campo dal primo minuto, con Nizzetto in qualità di trequartista e un centrocampo nel quale Ciaramitaro può tornare titolare al posto di Maracchi (ci sarà invece Barillà). In difesa non si cambia, anche se Fazio potrebbe essere il terzino destro al posto di Casasola.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA-ASCOLI - La Virtus Entella ha ripreso quota e sfida l’Ascoli: per Roberto Breda formazione con il rombo di centrocampo, Tremolada o Ammari da trequartista alle spalle dei confermatissimi Catellani e Caputo mentre a centrocampo ci saranno Palermo e Moscati con Troiano in qualità di regista davanti alla difesa. In difesa può rientrare Lorenzo Filippini, che giocherebbe nel caso al posto di Joel Baraye. Ascoli senza Almici e Mignanelli: problemi per Alfredo Aglietti che non può utilizzare i due terzini titolari: Mogos giocherà a destra, dall’altra parte ci sarà il giovane Felicioli che è cresciuto nel Milan e abbassa la sua posizione, dando campo a Leonardo Gatto o Flavio Lazzari per quanto riguarda la corsia di centrocampo. Orsolini dall’altra parte; davanti a tutti gioca Cacia, con Favilli o Leonardo Pérez a completare la linea offensiva.

