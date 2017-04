Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score del posticipo: Inter Sampdoria (oggi)

Risultati Serie A - Stefano Pioli (LaPresse)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVE SCORE DEL POSTICIPO INTER SAMPDORIA (30^ GIORNATA, OGGI 3 APRILE 2017) - Il programma della 30^ giornata di Serie A si chiude questa sera, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 20.45, con il posticipo Inter Sampdoria allo stadio Giuseppe Meazza. San Siro sarà dunque palcoscenico di una partita importante soprattutto per i nerazzurri di Stefano Pioli, che devono a tutti i costi inseguire una vittoria che sarebbe assai preziosa nella lotta per i posti nelle Coppe europee della prossima stagione.

Conoscendo già i risultati delle avversarie che hanno giocato nei giorni scorsi, il primo obiettivo per l’Inter sarà quello di allontanare in classifica i cugini del Milan, respingendoli a -4: questo non solo per campanilismo o per la supremazia cittadina, ma perché il Milan è settimo e dunque in questo momento sarebbe la prima squadra esclusa dall’Europa League, dunque allontanare i rossoneri significa allontanare il rischio di rimanere senza le Coppe nella prossima stagione. Bisogna invece rispondere ai successi esterni della Lazio e soprattutto dell’Atalanta, vincitrice con un eclatante 0-5 in casa del Genoa: l’Inter ha dunque bisogno di vincere per tornare a pari punti con i bergamaschi e a due sole lunghezze di ritardo dal quarto posto della Lazio, piazzamento importante perché dà la certezza di evitare i preliminari di Europa League (che potrebbe evitare anche la quinta, ma dipende da come andrà la Coppa Italia).

Attenzione però: il pareggio del Napoli, unito al fatto che domenica prossima è in programma proprio Lazio Napoli, apre ancora una piccola speranza di acciuffare il terzo posto che vale i preliminari di Champions League. Naturalmente la condizione fondamentale per sperare ancora è vincere questa sera, perché in questo modo i nerazzurri si riporterebbero a -6 dal Napoli, distacco consistente ma che lascerebbe ancora qualche speranza, che invece si ridurrebbe praticamente a zero in caso di pareggio oppure sconfitta questa sera, contro una Sampdoria che dal canto suo punta a un risultato di prestigio e magari al simbolico primato nel “campionato delle altre”, visto che dopo l’ottavo posto della Fiorentina c’è un baratro che in questo momento è di ben 10 punti.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 30^ GIORNATA

Sabato 1 aprile

RISULTATO FINALE Sassuolo-Lazio 1-2 - 26' Berardi (S) rig., 43' Immobile (L), 82' aut. Acerbi (S)

RISULTATO FINALE Roma-Empoli 2-0 - 12', 56' Dzeko

Domenica 2 aprile

RISULTATO FINALE Torino-Udinese 2-2 - 50' Jankto (U), 68' Perica (U), 70' E. Moretti (T), 83' Belotti (T)

RISULTATO FINALE Chievo-Crotone 1-2 - 51' G. Ferrari (Cr), 57' Pellissier (Ch), 82' Falcinelli (Cr)

RISULTATO FINALE Fiorentina-Bologna 1-0 - 51' Babacar

RISULTATO FINALE Genoa-Atalanta 0-5 - 25' A. Conti, 32' rig. A. Gomez, 63' A. Gomez, 76' Caldara, 83' A. Gomez

RISULTATO FINALE Palermo-Cagliari 1-3 - 26' G. Gonzalez (P), 48' Ionita (C), 58' Borriello (C), 87' Ionita (C)

RISULTATO FINALE Pescara-Milan 1-1 - 12' aut. Paletta (P), 41' Pasalic (M)

RISULTATO FINALE Napoli-Juventus 1-1 - 7' Khedira (J), 60' Hamsik (N)

Lunedì 3 aprile

ore 20:45 Inter-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 74

Roma 68

Napoli 64

Lazio 60

Atalanta 58

Inter* 55

Milan 54

Fiorentina 51

Sampdoria*, Torino 41

Chievo 38

Udinese 37

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 31

Genoa 29

Empoli 22

Crotone 17

Palermo 15

Pescara 13

* una partita in meno

SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA

Sabato 8 aprile

ore 15:00 Empoli-Pescara

ore 18:00 Atalanta-Sassuolo

ore 20:45 Juventus-Chievo

Domenica 9 aprile

ore 12:30 Sampdoria-Fiorentina

ore 15:00 Bologna-Roma

ore 15:00 Cagliari-Torino

ore 15:00 Crotone-Inter

ore 15:00 Milan-Palermo

ore 15:00 Udinese-Genoa

ore 20:45 Lazio-Napoli

