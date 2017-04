Test Sbk 2017/ Superbike, info streaming video, diretta tv: al via la sessione. Tempi e classifica (Aragon)

(LaPresse)

TEST SBK 2017, SUPERBIKE INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (ARAGON, OGGI) AL VIA –E’ iniziato solo pochi minuto fa la prima sessione di test per la SBK 2017 sulla pista di Aragon, che proprio lo scorso weekend ha visto i protagonisti del Mondiale della Superbike contendersi le vittorie di gara 1 e gara 2 sul circuito di Alcaniz, terzo appuntamento del calendario. Un giorno in più quindi per tutti i team della Sbk per fare il punto sullo sviluppo delle proprie moto dopo i primi risultati ottenuti nei primi tre Gp del Mondiale e studiare nuovi accorgimenti a stagione in corso, nella situazione ottimale che il circuito dove si è svolto solo ieri il Gp di Aragon può offrire. Come al solito il via delle prove è stato dato alle ore 9.00: la bandiera a scacchi è quindi attesa per le ore 18.00 mentre potrebbe essere prevista una pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ma non tutte le scuderia potrebbero rispettarla, per sfruttare il più possibile l’asfalto di Alcaniz prima di volare in Olanda per il 4^ Gp della stagione 2017 della Sbk.

Tra i protagonisti più attesi di questa unica giornata di Test della Sbk 2017 vi sono senza dubbio gli stessi grandi interpreti di questo inizio de mondiale della Superbike: la Kawasaki di Rea e Sykes, che nonostante e le belle vittorie, registrano ancora qualche dettaglio da sistemare, e le Ducati di Melandri e Davies, che hanno rispettivamente ottenuto il terzo e il primo posto in gara 2 del Gp di Aragon proprio ieri pomeriggio. Sotto alla lente di ingrandimento per questa sessione di prove per la superbike anche la Honda di Hyaden e Bradl, che ha registrato diversi problemi di affidabilità in questi ultimi Gp: lo stesso pilota statunitense è stato costretto al ritiro ieri per un problema alla frizione. Ricordiamo infine che la giornata di test per la Sbk 2017 sul circuito di Aragon non saranno visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti uno streaming video ufficiale della sessione di prove ad Alcaniz. Sarà comunque possibile ricevere continui aggiornamenti dal profilo social del campionato di Superbike su Twitter (@WorldSBK): consigliamo inoltre di accedere al portale ufficiale all’indirizzo www.worldsbk.com, per rimanere aggiornati sul live timing dei test 2017.

