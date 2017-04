Video/ Napoli-Juventus (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 30^giornata)

(LAPRESSE)

VIDEO NAPOLI-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 30^GIORNATA) - Dopo l'Udinese, il Napoli è la seconda squadra che nella stagione 2016-2017 di Serie A costringe la Juventus al pareggio, e questa è una notizia: la squadra di Allegri quest'anno non ha misure, o vince (tanto) oppure perde (poco). Ai fini della classifica il pari serve ben poco ai partenopei che perdono contatto dalla Roma, i giallorossi in compensano si avvicinano ai bianconeri che possono comunque contare su un tesoretto di 6 punti a 8 giornate dal termine. Per quanto riguarda il dato sul possesso palla, prevale il Napoli con il 55% contro il 45% della Juve che ha occupato la metà campo avversaria solamente per 5 minuti, a conferma delle difficoltà degli ospiti a distendersi e ad affacciarsi dalle parti di Rafael. Tiri in porta: 6 Napoli, 1 Juventus; fatta eccezione per la conclusione vincente di Khedira gli ospiti non hanno mai messo alla prova i riflessi di Rafael, mentre i padroni si sono presentati spesso e volentieri davanti a Buffon. Occasioni da gol: 9 Napoli, 1 Juventus; alla luce di questo dato è evidente come il pareggio stia stretto alla formazione di Sarri che ha creato tantissimo nella trequarti avversaria. Azioni manovrate: 35 Napoli, 8 Juventus; ogni commento è superfluo, se c'è una squadra che ha preso l'iniziativa è sicuramente quella partenopea. Non si ricordano parate effettuate da Rafael mentre in almeno 4 casi Buffon è dovuto intervenire per difendere al propria porta. Un instancabile Insigne, oltre a essere stato tra i migliori in campo, ha percorso 12323 metri senza mai fermarsi per riprendere fiato, mentre lo stakanovista nelle fila della Juve è stato Pjanic con i suoi 11822 metri.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centrocampista e capitano del Napoli, Marek Hamsik, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "L'1-1 per me non è un risultato giusto, il Napoli meritava qualcosa di più vista la mole di gioco che abbiamo espresso, nel finale ci sono mancate le forze e quindi ci siamo dovuti accontentare del pari, consapevoli di aver fornito in campo una prestazione convincente. Mancano 8 partite al termine del campionato, possiamo ancora dire la nostra per il secondo posto, in ogni caso ora dobbiamo pensare solamente alla Coppa Italia, l'1-3 dell'andata si può ribaltare, siamo fiduciosi, l'importante è non prendere gol". Le parole dell'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, intervenuto durante la trasmissione Sky Calcio Club: "Un pizzico di rammarico c'è comunque perché abbiamo avuto diverse occasioni per vincere la partita, sono comunque rassicurato dalla prestazione dei miei ragazzi che oggi hanno dato tutto esprimendo a larghi tratti un bel gioco. Nel campionato italiano non capita tutti i giorni di mettere sotto pressione una squadra come la Juventus, tuttavia il risultato ci va stretto e ora dobbiamo cercare di riscattarci mercoledì prossimo in Coppa Italia. Il rapporto con Higuain è sempre ottimo, poi è chiaro che nei 90 minuti diventa un avversario come gli altri che vestono la casacca bianconera". Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: "La Roma da qui a fine campionato può vincere tutte le partite, quindi la quota di 92 punti è una condizione necessaria e non sufficiente per vincere il campionato. Il nostro atteggiamento è stato fin troppo difensivo? Ci siamo semplicemente adattati alla partita, una volta in vantaggio abbiamo pensato a gestire senza correre rischi a parte un paio di situazioni, è stata una partita abbastanza bloccata e sull'1 a 0 potevamo essere più lucidi in fase di costruzione, ma avevo previsto che ci saremmo trovati in difficoltà sotto questo aspetto, del resto avevamo parecchi elementi che rientravano dalle nazionali e Dybala era fermo da 12 giorni. Higuain si è comportato bene, è normale che arrivare a Napoli dopo 3 anni e ritrovarsi tutto lo stadio contro non sia semplice, alla fine non è un robot ma un ragazzo come gli altri".

