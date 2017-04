Video/ Palermo-Cagliari (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 30^giornata)

L'uruguaiano Diego Lopez, 42 anni, allenatore del Palermo (LAPRESSE)

VIDEO PALERMO-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 30^GIORNATA) - Allo stadio Renzo Barbera il Cagliari si impone in rimonta sul Palermo per 3 a 1. Nel primo tempo i siciliani erano passati in vantaggio al 26' con Gonzalez sugli sviluppi di un calcio d'angolo battutto da Trajkovski e spizzato da Chochev. Tuttavia, ad inizio secondo tempo Ionita, tagliando fuori la marcatura di Chochev, ristabilisce la parità al 48' con un bel colpo di testa sul corner calciato da Tachtsidis e, al 58', Borriello completa il sorpasso piazzando alle spalle di Fulignati il tiro sporco di Sau in mezzo ai difensori siciliani. Nel finale c'è spazio pure per la doppietta di Ionita, imprendibile per Gonzalez all'89' sul pallone recuperato ancora una volta da Tachtsidis. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante il possesso palla favorevole al Palermo con il 57%, il Cagliari abbia meritato i 3 punti vista la superiorità in fase offensiva a fronte dell'8 a 5 nelle occasioni da goal, 4 per Borriello, oltre al numero superiore di conclusioni, 14 a 11 totali di cui 9 a 5 nello specchio della porta, Borriello record man pure qui con 3 tiri. I rossoblu sardi hanno inoltre recuperato più palloni dei rosanero siciliani, 26 a 23 con ben 9 di Tachtsidis, e ne hanno persi di meno, 21 a 27 con Nestorovski protagonista in negativo a 6. Infine, dal punto di vista disciplinare, entrambe le compagini hanno comesso 12 interventi irregolari a testa e l'arbitro Valeri della sezione di Roma 2 ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Gazzi, Bruno Henrique e Trajkovski nel Palermo, Isla nel Cagliari. (Alessandro Rinoldi)

