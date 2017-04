Video/ Pescara-Milan (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 30^giornata)

Gianluca Caprari, 23 anni, attaccante del Pescara (LAPRESSE)

VIDEO PESCARA-MILAN (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 30^GIORNATA) - Al Milan non è bastato il 65% di possesso palla per strappare i tre punti all'Adriatico contro il Pescara, la formazione di Montella era convinta di fare una scampagnata e soprattutto nella prima frazione di gioco ha messo in campo poca grinta e cattiveria, rimediando solamente in parte nella ripresa costringendo Fiorillo (che non giocava nella massima categoria da tre anni) a 6 parate, una delle quali decisiva su Lapadula. Ben 13 le conclusioni in porta per i rossoneri, la maggior parte delle quali però assolutamente innocue, 4 tiri nello specchio per il Pescara che, oltre all'autogol di Paletta, ha comunque creato qualche apprensione alla retroguardia avversaria. Milan sfortunato che nel finale ha anche colpito un legno con il palo di Romagnoli (che per due volte ha sfiorato il giol), da segnalare inoltre i 23 falli subiti dagli uomini di Montella, molto aggressiva la formazione di Zeman che ha letteralmente morso le caviglie agli avversari, un atteggiamento che ha fruttato un pari di prestigio anche se fine a se stesso, visto che la squadra abruzzese rimane comunque ultima in classifica a distanza considerevole dal quartultimo posto. I giocatori del Milan hanno recuperato 26 palloni con il Pescara che ha fatto parecchia fatica a dare continuità alle proprie manovre. Calabria da solo ha recuperato 5 palloni, a conferma della sua buona prestazioni, mentre Sosa ne ha persi ben 8 dimostrando di non essere sempre sul pezzo quest'oggi.

LE DICHIARAZIONI - All'interno della trasmissione Sky Calcio Show è intervenuto il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman: "Sono contento sia per la prestazione che per il risultato, il Milan è una squadra che appartiene all'elite del calcio italiano, da parte nostra abbiamo cercato di fare la nostra parte, peccato non aver approfittato di alcune occasioni in contropiede e di alcuni loro errori. I nostri limiti sono evidenti ma oggi abbiamo lottato e il punto ottenuto è davvero incoraggiante, ho intravisto qualche miglioria anche sul piano del gioco. Su Coulibaly c'è tanto lavoro da fare, non ha mai giocato a questi livelli e posso plasmarlo al meglio".

Le parole del tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport: "Com'era prevedibile è stata una partita insidiosa, siamo partiti male disputando un pessimo primo tempo dove eravamo lenti e prevedibili muovendoci poco senza palla. Nella ripresa abbiamo giocato decisamente meglio e potevamo vincere negli ultimi minuti quando abbiamo forzato la mano accelerando e creando almeno tre limpide palle gol, se il risultato fosse stato diverso ora si parlerebbe di altra grande prova d'orgoglio. Per il resto credo che dobbiamo migliorare i movimenti senza palla, peccato per la vittoria mancata ma ora penseremo subito ai prossimi impegni, Lazio, Atalanta e Inter sbagliano di grosso a considerarsi già in Europa League. Donnarumma ha dimostrato grande maturità nonostante l'errore, sono sicuro che ne farà tesoro". (Stefano Belli)

