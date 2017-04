Video/ Torino-Udinese (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 30^giornata)

Adem Ljajic, 25 anni, serbo (LAPRESSE)

VIDEO TORINO-UDINESE (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 30^GIORNATA) - Torino-Udinese è terminata con il risultato di 2-2. I gol portano la firma di Jankto e Perica per i friulani e di Moretti e Belotti per i padroni di casa. I granata partono con il freno a mano tirato e al 14' perdono subito per infortunio Iago Falque: al suo posto entra Iturbe, che non lascerà tracce nel match. La gara si anima al 33' quando De Paul mette in mezzo un traversone per Duvan Zapata, il cui stacco aereo trova la respinta non impeccabile di Hart. Il pallone resta in area ma Jankto spara alto da posizione favorevole. Poco dopo Perica si inventa un tiro-assist per Zapata che, spedisce sul fondo all'altezza del secondo palo a porta ormai vuota. Il Torino si sveglia nel finale e colpisce due legni, entrambi dagli sviluppi di altrettanti calci d'angolo: al 40' Belotti anticipa tutti ma la sua incornata impatta sulla traversa mentre al 43' è la zuccata di Rossettini a finire sul palo a Scuffet battuto. Arriviamo nella ripresa, dove il portiere dell'Udinese è subito chiamato al grande intervento su Acquah, bravo a caricare un tiro al volo molto insidioso. Un minuto più tardi i friulani passano in vantaggio: Jankto recupera su un errato disimpegno di Rossettini, entra in area e fulmina Hart con un siluro che termina in fondo alla rete. Il Toro prova a reagire con Belotti, che prima viene murato da Danilo poi, più tardi, è ancora la traversa a dire di no al Gallo. Al 67' l'Udinese trova il raddoppio con Perica, bravo e trasformare in gol un tiro sporco di Zapata. La gara non è però finita, perché il Torino riapre il match con il gol di Moretti al 70': il difensore raccoglie un tiro rimpallato di Iturbe e beffa Scuffet da distanza ravvicinata. Nel finale arriva il meritato 2-2 di Belotti: assist perfetto di Zappacosta e splendida incornata del Gallo. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti del match: il Torino ha totalizzato 22 tiri, di cui 7 nello specchio e 4 respinti. Dall'altra l'Udinese si è fermato a 8 tentativi complessivi, 3 verso Hart. Il possesso palla sorride ai padroni di casa: 68,2% a fronte del 31,8% avversario. I granata hanno inoltre colpito tre legni: due traverse e un palo.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Torino-Udinese ecco quanto dichiarato da Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto sempre noi la partita, abbiamo preso tre pali, abbiamo dalla nostra il possesso palla, abbiamo giocato per lunghi tratti ad una porta sola, sono contento del coraggio e della voglia messa in campo: sarebbe stato ingiusto perdere una gara del genere. Dopo lo 0-2 ho messo cinque punte, ho scelto il 4-2-3-1 e ho accentrato Ljaijc, che in quelle zone rende di più. Maxi Lopez ha combattuto, ha fatto il suo dovere. Abbiamo sofferto poco sui palloni alti, sono stati bravi sia coloro che crossavano, sia coloro che colpivano di testa".

Queste, invece, le considerazioni del tecnico dell'Udinese, Luigi Delneri: "La squadra ha reso sempre molto bene, anche quando ho fatto i cambi. Mi serviva la prestazione e volevo verificare la condizione in vista delle prossime partite e sono soddisfatto. Ora cercheremo di recuperare qualche indisponibile. Il Torino è comunque una squadra importante, ha calciatori importanti, il 2-2 fa un pò arrabbiare ma è il risultato giusto".

