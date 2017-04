Akragas Juve Stabia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Akragas Juve Stabia, Foto LaPresse

DIRETTA AKRAGAS JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Akragas Juve Stabia, diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del penultimo turno del campionato di Lega Pro nel girone C. Match che andranno in scena tutti in contemporanea, con i siciliani più che mai bisognosi di punti per riuscire a centrare una difficile salvezza diretta. Per la squadra di Agrigento la situazione si è complicata nonostante un rendimento decisamente migliore nelle ultime settimane. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Anche le dirette concorrenti per la permanenza tra i professionisti si sono però messe a correre, e dopo l'ultima sconfitta esterna sul campo del Cosenza l'Akragas si è ritrovato di nuovo quintultimo, a due lunghezze dal Monopoli al momento salvo senza dover passare dai play off. Allo stadio Esseneto negli ultimi tempi i siciliani hanno ottenuto i risultati migliori, ma le Vespe a loro volta dovranno cercare di chiudere nel migliore dei modi possibili la regular season, per partire nei play off da una posizione vantaggiosa.

Quarta in classifica, la Juve Stabia vede il Matera terzo lontano solo tre lunghezze, ma è incalzata a un solo punto dal Siracusa, mentre il Cosenza a meno quattro non dovrebbe rappresentare un pericolo per la quarta piazza. L'ultima vittoria casalinga contro l'Andria ha messo in mostra una squadra campana convincente e brillante, un segnale che potrebbe far preludere a una crescita della condizione atletica in vista degli spareggi promozione che quest'anno rappresenteranno un vero post-campionato con ventisette squadre a caccia di un unico posto per la Serie B.

Le probabili formazioni del match: Akragas con Pane estremo difensore alle spalle del brasiliano Cazé da Silva, di Riggio e di Mileto. Linea difensiva a tre, mentre penseranno a far densità a centrocampo per vie centrali Rotulo, Coppola e Palmiero. Longo coprirà la corsia laterale di destra e Sepe sarà invece l'esterno di fascia mancino. In attacco il croato Klaric sarà affiancato da Salvemini nel tandem offensivo.

Risponderà la Juve Stabia con l'argentino Morero e Allievi schierati in coppia come difensori centrali, davanti all'estremo difensore Danilo Russo. Cancellotti terzino destro e Liviero terzino sinistro completeranno il quartetto difensivo, mentre il camerunese Matute e Mastalli saranno i playmaker arretrati a centrocampo. Il senegalese Kanoute, Lisi e Cutolo giocheranno offensivamente di supporto dietro il centravanti Ripa, in gol nell'ultimo match interno contro l'Andria.

Il 3-5-2 di Di Napoli non è riuscito a Cosenza a mettere in pratica il solito copione visto nelle ultime partite, con l'Akragas molto solido difensivamente e capace di colpire al momento giusto con le ripartenze. Nella Juve Stabia il tecnico Carboni è passato al 4-2-3-1, con i campani che sembrano aver superato il momento difficile attraversato con la doppia sconfitta contro Lecce e Matera, ottenendo quattro punti preziosi nella trasferta di Fracavilla e nel match interno con l'Andria.

Le quote saranno presumibilmente in equilibrio. L'Akragas nelle ultime settimane ha saputo far valere il fattore campo, ma la Juve Stabia è stata superiore per tutto il campionato ai siciliani e le tenterà tutte per salvaguardare almeno il quarto posto. Lega Pro Channel trasmetterà la diretta streaming video di Akragas Juve Stabia, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, tramite il sito sportube.tv che diffonderà il match via internet per tutti i suoi abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

