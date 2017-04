Ancona Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ancona Sambenedettese (Foto LaPresse)

DIRETTA ANCONA SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona-Sambendettese verrà diretta dall'arbitro Lorenzo Maggioni e, domenica 30 aprile alle ore 17:30, potrebbe emettere verdetti importanti per entrambe le squadre che si sfideranno al Del Conero nella trentasettesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Nessuna delle due vuole commettere errori e perciò sarà fondamentale conquistare punti in uno scontro che può valere una stagione.

L'Ancona deve vincere anche per tenere a distanza quell'ultimo posto che è diventato realtà da qualche settimana. I dorici non riescono ad allontanarsi e l'ultima chiamata è proprio il derby marchigiano: non vincere vorrebbe dire ufficializzare la retrocessione in serie D. Molto sentito il derby da ambo le parti per quanto concerne le tifoserie: sarà sicuramente spettacolo al Del Conero dove si affronteranno due squadre che giocheranno a viso aperto fin dalle battute iniziali.

Passando invece alla Sambenedettese, la situazione è completamente diversa rispetto ai biancorossi. Infatti la Samb ha raggiunto i playoff anche se ha bisogno di una vittoria per essere sicura matematicamente della partecipazione agli spareggi per la serie B. Sarà perciò una gara ricca di motivazioni visto che nessuna delle due squadre vorrà regalare punti. L'Ancona ha bisogno della sua migliore formazione per provare a battere la più quotata Sambenedettese.

Mister De Patre manderà in campo la squadra biancorossa col 4-3-3. In porta il giovane portiere ex Pro Vercelli e Juventus Anacoura mentre in difesa spazio per Barilaro, Ricci, Cacioli e Kostadinovic. A centrocampo giocheranno invece Bambozzi, Gelonese e Zampa mentre in avanti largo ad un temibile tridente offensivo. Sugli esterni giocheranno Frediani e Agyei mentre la punta di riferimento sarà l'ex Latina e Siena, Michele Paolucci.

Sambenedettese che invece giocherà con il 4-3-3 che vedrà in porta Aridità mentre in difesa spazio per Rapisarda, Mattia, Di Pasquale e Pezzotti. A centrocampo giocheranno Bacinovic, Ntow e Lulli. In avanti invece i rossoblu punteranno tutto su Di Massimo e Mancuso sugli esterni mentre sarà Sorrentino colui che dovrà far male alla formazione dorica. In panchina ci sarà l'uruguaiano Latorre che potrebbe essere di aiuto a gara in corso.

L'Ancona ha trovato in Paolucci il leader della propria rosa: con la sua esperienza sta trascinando la sua squadra verso una salvezza che potrebbe essere miracolosa. Bene in difesa anche Cacioli, sempre più fondamentale per l'equilibrio della squadra biancorossa. Chi invece ha trovato ampio spazio e farà bene anche ai playoff è Mancuso, già bloccato dal Pescara per la prossima stagione. Sambenedettese che ha puntato molto anche su Bacinovic, centrocampista con esperienza in serie A che è un autentico lusso per la Lega Pro di questa stagione.

Per quanto concerne invece il mondo delle scommesse, la vittoria dell'Ancona viene quotata a 2.70 mentre il pareggio da Bwin viene dato a 3.10. La vittoria della Sambenedettese viene quotata invece a 2.85. Mister De Patre ha caricato i suoi ragazzi in vista di un importantissimo derby marchigiano che si giocherà nel prossimo turno di Lega Pro.

L'allenatore crede fermamente nella salvezza attraverso i playout e perciò ha espresso ai suoi la sua volontà di fare bottino pieno con la Samb. Il tecnico dei rossoblu Sanderra invece ha chiesto ai suoi uomini di non perdere la concentrazione. Non si può dilapidare un importante vantaggio accumulato col proseguire della stagione ma che si è ridotto in maniera anche abbastanza evidente nelle ultime settimane.

Ancona-Sambenedettese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

