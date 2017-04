Andria Reggina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria Reggina, Foto LaPresse

DIRETTA ANDRIA REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Andria Reggina, diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti della sezione di Legnano, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un faccia a faccia tra due squadre al bivio decisivo stagionale nel girone C del campionato di Lega Pro. Con due sole partite ancora da giocare, pugliesi e calabresi sono alla stretta finale: alla fine l'Andria probabilmente dovrà accontentarsi di una salvezza diretta comunque soddisfacente per le ambizioni di inizio stagione del club. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Certo i biancazzurri, dopo una lunghissima serie positiva invernale, sembravano avere in pugno la partecipazione ai play off, ma è arrivata poi una picchiata nei risultati forse anche fisiologica, probabilmente legata all'appagamento per aver vissuto una stagione senza patemi d'animo in chiave salvezza in un raggruppamento comunque molto competitivo. L'Unicusano Fondi decimo è comunque lontano tre lunghezze ed un aggancio sarebbe ancora possibile, ma le ultime due sconfitte nello scontro diretto con i laziali e la Juve Stabia fanno pensare ad un'Andria ormai decisa a cedere il passo.

La Reggina invece mantiene tre punti di vantaggio sull'Akragas quintultimo e sulla zona play out dopo la preziosissima vittoria interna contro la Virtus Francavilla. Per i calabresi la salvezza è stata costruita mattone su mattone allo stadio Granillo: trovare un altro risultato positivo fuori casa dopo la vittoria di Taranto del 5 aprile scorso significherebbe mettere un sigillo su una salvezza diretta che pareva insperata per gli amaranto un paio di mesi fa.

Allo stadio Degli Ulivi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Andria schierata con il romeno Rada, Aya e Allegrini titolari nella difesa a tre con Cilli estremo difensore. Volpicelli, l'altro romeno Onescu e il brasiliano Curcio (autore di un gol che non ha però portato punti nella trasferta di Castellammare di Stabia) saranno i centrali di un centrocampo che schiererà Tartaglia come esterno laterale destro e Tito come esterno laterale sinistro.

In avanti, Minicucci sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta Croce. La Reggina giocherà con Sala a difesa della porta e tre centrali nella retroguardia a cinque, il serbo Kosnic, Gianola e De Vito. Cane giocherà sulla fascia destra e Porcino sarà l'esterno mancino, mnetre il terzetto di centrocampo sarà composto dal danese Knudsen, da De Francesco e dallo svizzero Botta. In attacco, il tandem Bianchimano-Leonetti confermatissimo dopo i gol realizzati da entrambi contro la Virtus Francavilla.

Squadre parecchio abbottonate a livello tattico, anche se sicuramente la maggior tensione agonistica legata al risultato sarà sulle spalle della Reggina. 3-5-1-1 per la formazione allenata da Favarin che proverà a migliorare gli ultimi disastrosi risultati in casa, 5-3-2 per gli amaranto di Karel Zeman, che dopo dodici punti ottenuti nelle ultime cinque partite di campionato cercherà il colpo del ko per mettere in ghiaccio una salvezza che sarebbe sicuramente soddisfacente, al primo anno dopo il ritorno tra i professionisti.

Quote per le scommesse sul match non ancora comunicate. Sicuramente le motivazioni di classifica sembrano spingere dalla parte della Reggina, considerando anche che l'Andria ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di campionato. Andria Reggina, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un'esclusiva del broadcaster ufficiale del campionato di terza serie, Lega Pro Channel, con diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.