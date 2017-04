Bassano Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano Gubbio (Foto LaPresse)

DIRETTA BASSANO GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano-Gubbio verrà diretta dall'arbitro Giosué Mauro D'Apice; alle ore 17:30 di domenica 30 aprile si gioca una partita valida per la trentasettesima giornata nel girone B di Lega Pro 2016-2017. Potrebbe essere una gara piacevole anche perché si affrontano due squade che vogliono conquistare i playoff per ottenere la promozione in serie B. Non sono ammessi passi falsi da parte di nessuna, soprattutto dai veneti che si giocano tutto nelle ultime due gare della stagione.

Dopo il crollo avuto nel girone di ritorno, le ultime due vittore di fila hanno fatto rientrare i giallorossi in zona playoff. Non bisognerà sbagliare anche perché perdere vorrebbe dire rischiare di dire addio ai sogni di promozione. Bassano che perciò se la giocherà così come il Gubbio che pur essendo sicuro della sua presenza ai playoff non vuole certo regalare punti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Gli umbri vengono da due pareggi consecutivi e non vogliono gettare alle ortiche il vantaggio sulle rivali. Bisogna mantenere la quinta posizione in classifica che permetterebbe buoni vantaggi rispetto a chi arriva sotto. Sarà perciò una gara ricca di motivazioni sia dalla parte dei veneti che da quella degli umbri.

Per quel che riguarda le probabili formazioni, il Bassano giocherà con il 4-2-3-1 che vedrà come portiere Rossi. In difesa invece spazio per Formiconi e Crialese come terzini mentre da centrali giocheranno Pasini e Bizzotto. A centrocampo Bianchi e Laurenti saranno i mediani con Gashi, Candido e Minesso che invece giocheranno più avanzati. In avanti l'unica punta sarà l'ex talento del Bari, Grandolfo. Invece il Gubbio non vorrà rinunciare ai suoi migliori uomini per provare ad avere la meglio sul Bassano.

Ecco perché gli eugubini scenderanno in campo col 3-4-1-2 con Volpe in porta, Piccinni, Rinaldi e Marini in difesa. Da centrocampisti invece giocheranno Zanchi, Giacomarro, Romano e Valagussa mentre il trequartista sarà l'ex Tritium Casiraghi. La coppia d'attacco del Gubbio sarà invece composta da Ferri Marini e Ferretti, i protagonisti della scalata ai playoff di un ottimo Gubbio in questa stagione. In panchina ci sarà la velocità di Kalombo che potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto a gara in corso.

La formazione di casa ha trovato in Minesso un elemento di grande importanza per la sua qualità e tecnica. Oltre a lui in avanti anche Grandolfo è un ottimo calciatore che sta giocando molto bene in questa fase del campionato. L'ex Bari è infatti un calciatore che crea spazi e favorisce anche gli inserimenti dei centrocampisti giallorossi. In casa Gubbio invece è sicuramente Valagussa l'elemento più importante per gli umbri. Senza dimenticare Ferri Marini e Ferretti, due attaccanti che stanno giocando una gran bella stagione e che potrebbero anche rivelarsi uomini-chiave per i playoff.

Passando alle scommesse, Bwin quota la vittoria del Bassano a 2.50 mentre il pareggio a 3.10. La vittoria del Gubbio in trasferta viene invece quotata a 2.80. Mister Bertotto ha manifestato tutta la sua gioia per la doppia vittoria consecutiva del suo Bassano. I giallorossi hanno voglia di vincere e perciò l'ex difensore dell'Udinese ha chiesto ai suoi di non fare calcoli. Mentre il Gubbio di mister Magi ha un solo obbiettivo in testa, quello di arrivare al meglio ai playoff. Il tecnico ha detto che gli spareggi saranno molto dispendiosi perciò è bene fare attenzione a queste ultime due gare che saranno fondamentali anche per la preparazione alle partite di fine campionato.

Bassano-Gubbio, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

