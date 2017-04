Bologna Udinese / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bologna Udinese - LaPresse

DIRETTA BOLOGNA UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Bologna Udinese, diretta dall'arbitro Celi della sezione di Bari, domenica 30 aprie 2017 alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara, sarà un match valido per la giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A. Quello tra la squadra di Donadoni e quella di Del Neri è uno dei tanti confronti che chi auspica una riduzione della Serie A a 18 o addirittura 16 squadre porta ad esempio dello scadimento qualitativo del campionato, che ormai da alcune giornate propone match tra squadre che nulla hanno da chiedere alla stagione ancora in corso, avendo raggiunto i propri obiettivi. Ed effettivamente Bologna ed Udinese con gli eventuali tre punti di una vittoria poco potrebbero fare se non consolidare la propria posizione in classifica, visto che ormai hanno entrambe raggiunto la salvezza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Come arrivano le due formazioni a questo match? Il Bologna di Donadoni non vince da quattro turni: l'ultima gioia è stata quella casalinga contro il Chievo, sconfitto con un perentorio 4 a 1. Dopo quella vittoria, che aveva messo fine ad un periodo complesso, gli emiliani sono ricaduti nei vizi che hanno contraddistinto tutta l'annata, ovvero una difesa troppo ballerina e un attacco abulico in troppe partite. Nell'ultimo turno vi sono stati dei segni di risveglio che però non sono bastati ad evitare la sconfitta contro l'Atalanta, che si è imposta 3 a 2 nonostante Di Francesco jr abbia provato in tutti i modi a tenere i suoi in partita.

Prima della sfortunata prestazione di Bergamo sono arrivate uno scialbo pareggio sul campo del già praticamente retrocesso Palermo e una secca sconfitta casalinga contro la Roma, che al Dall'Ara ha passeggiato, vincendo 3 a 0 senza mai rischiare nulla. Donadoni chiede ai suoi una prova di orgoglio contro una squadra, quella friulana, che vuole centrare il decimo posto in campionato, obiettivo preteso dalla proprietà per riconfermare Gigi Del Neri. Donadoni dovrà fare a meno di Di Francesco, out per tre settimane, ma potrà contare su Masina in mediana, oltre ad un Destro che si spera finalmente capace di incidere e dire la propria in queste ultime partite di campionato.

L'Udinese di Del Neri se la passa senza dubbio meglio, come testimonia anche l'ultima prestazione in campionato: contro il Cagliari è arrivato un 2 a 1 casalingo che ha confermato come i friulani sotto la gestione di Del Neri abbiano trovato una idea di gioco e personalità. Anche contro il Napoli, nel match precedente a quello con i sardi, il 3 a 0 finale è stato frutto più della grande classe dei solisti partenopei che di una brutta partita dei friulani, che anche al San Paolo sono riusciti a dire la loro.

Ora l'Udinese arriva a Bologna con l'intenzione di invertire marcia in trasferta: se in casa sono infatti arrivate tre vittorie consecutive e non bisogna dimenticare il pareggio contro la Juventus, in trasferta la squadra di Del Neri fatica ancora e per raggiungere il traguardo del decimo posto servono anche i punti lontano dalla Dacia Arena, contro squadre che da un punto di vista tecnico sono alla portata. Del Neri per riuscire a tornare a casa con i tre punti opterà quasi sicuramente ancora per un 4-3-3 dove Zapata sarà chiamato a guidare l'attacco.

Andando a vedere i precedenti e fermandosi soltanto al match di andata, va detto che il Bologna ha davvero un motivo in più per cercare di far proprio questo match, visto che i friulani alla Dacia Arena si imposero per 1 a 0, acuendo la crisi del Bologna in quel momento del girone di andata. Donadoni spera quindi anche nello spirito di rivalsa dei suoi giocatori. In breve sintesi, vediamo anche le quote fornite sul match dall’agenzia Snai: favorito il Bologna, segno 1 a 2,30 mentre si sale a 3,20 per il pareggio e 3,25 in caso di colpaccio dell’Udinese al Dall’Ara.

Bologna Udinese, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 4 HD (numero 254 del bouquet satellitare); gli abbonati, tramite l’applicazione Sky Go, potranno seguire anche in diretta streaming video via internet il match. Su Sky SuperCalcio HD (numero 206) ecco invece Diretta Gol Serie A, con collegamenti da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

