CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, DZEKO PROVA LO SCATTO DECISIVO (34^ GIORNATA) - Edin Dzeko (25 reti) proverà oggi lo scatto decisivo per salire in testa alla classifica dei marcatori della Serie A. Il bosniaco è quello che ha segnato di più insieme ad Andrea Belotti che però ieri è rimasto a secco. Per l'ex Manchester City però non sarà facile visto che alle ore 12.30 giocherà la sfida contro la Lazio in un derby che sicuramente non sarà una gara facile. Sempre nella stracittadina della capitale troveremo in campo Ciro Immobile che la scorsa settimana ha raggiunto le venti reti. Attenzione anche a Mauro Icardi (24 reti) che stasera sarà in campo nella sfida tra Inter e Napoli, dove vedremo giocare anche Dres Mertens (22 reti). Intanto dietro spinge a sedici reti Marco Borriello, giocatore tecnico e dotato di fisicità che potrebbe provare a superare anche il suo record.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, HIGUAIN E BELOTTI A SECCO IN ATTESA DEL DERBY (34^ GIORNATA) - Gonzalo Higuain e Andrea Belotti sono rimasti a secco nei due anticipi Atalanta-Juventus e Torino-Sampdoria, non riuscendo a smuovere la classifica dei capocannonieri. I due si preparano quindi a tornare in gol nella prossima giornata quando si giocherà un derby di grandissimo rilievo. I bianconeri infatti devono vincere per evitare di offrire altro margine di recupero alla Roma. La gara cadrà però tra le due semifinali contro il Monaco e allora potrebbe essere complicato gestire le energie. Resta il fatto che la classifica dei capocannonieri lascia sia Andrea Belotti che Gonzalo Higuain pronti a vincerla potenzialmente. Ormai manca poco tempo visto che il campionato sta per terminare, mai come quest'anno però la lotta in testa sembra essere combattuta con tanti giocatori in ballo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma) 25

Mauro Icardi (Inter) 24

Gonzalo Higuain (Juventus) 23

Dries Mertens (Napoli) 22

Ciro Immobile (Lazio) 20

Marco Borriello (Cagliari) 16

Nikola Kalinic (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Alejandro Gomez (Atalanta) 14

Mohamed Salah (Roma), Carlos Bacca (Milan) 13

Diego Falcinelli (Crotone) 12

Patrik Schick (Sampdoria), Keita Balde Diao (Lazio), Cyril Thereau (Udinese), Iago Falque (Torino), Giovanni Simeone (Genoa), Marek Hamsik (Napoli) 11

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Luis Muriel (Sampdoria), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Radja Nainggolan (Roma), Ilija Nestorovski (Palermo) 10

