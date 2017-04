Cagliari Pescara / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cagliari Pescara - LaPresse

DIRETTA CAGLIARI PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Cagliari Pescara, diretta dall'arbitro Minelli della sezione di Varese, domenica 30 aprie 2017 alle ore 15.00 per la giornata numero trentaquattro di Serie A, è una classica partita di fine stagione. Il Cagliari è ormai salvo da diverso tempo e nonostante i malumori della piazza, che pretendeva qualcosa di più, il campionato dei rossoblu è senz'altro positivo. Il Pescara è ufficialmente retrocesso in Serie B da alcuni giorni e quindi ormai non ha più niente da chiedere ad un campionato dove lo soddisfazioni sono state pari a zero e dove nemmeno l'arrivo del guru Zeman ha potuto evitare la retrocessione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Quale senso possono trovare le due formazioni ad una partita come quella che le vede incrociarsi? Il Cagliari può trovarle nel cercare di finire nella parte sinistra della classifica e nell'aiutare Borriello a incrementare il proprio bottino di goal. Il Pescara invece può provare a ricercarle nella volontà di finire il campionato con dignità e nel provare qualche giovane in vista del prossimo campionato di Serie B, che salvo sorprese vedrà Zeman ancora sulla panchina della formazione abruzzese.

Il Cagliari attualmente ha 38 punti ed è a cinque punti dall'Udinese, che l'ha battuto proprio nello scontro diretto per l'undicesima piazza in campionato. Al Friuli i sardi hanno mostrato i pregi ed i difetti che hanno contraddistinto tutta la loro stagione, ovvero un buon gioco corale, un Borriello stratosferico ed una difesa che definire allegra è un eufemismo. Nonostante ciò il Cagliari visto alla Dacia Arena non ha sfigurato, pur terminando il match con una sconfitta per 2 a 1. Nei due match precedenti a quello giocato in Friuli erano arrivati una sonora vittoria sul Chievo e una sconfitta con il Torino di Belotti. Entrambi i match si sono giocati al Sant'Elia che si è confermato quindi stadio dove la squadra sarda alterna ottime prestazioni ad altre decisamente meno convincenti, come ad esempio il 5 a 1 subito dall'Inter di Pioli nel momento del suo massimo splendore. Il Cagliari di Rastelli è quindi squadra decisamente imprevedibile e nel match contro il Pescara si affiderà principalmente a Borriello, voglioso di superare il proprio record di 19 reti in una annata.

Dall'altro lato c'è il Pescara di Zeman, che dopo il pesante 0 a 4 subito in casa dalla Roma deve fare i conti con la matematica retrocessione in Serie B dopo un solo anno di massima serie. Troppo importanti le lacune della squadra, in particolar modo in fase difensiva. Ora il tecnico boemo dovrà ripartire da quello che di buono si è visto in questa stagione (per la realtà poco) e provare una immediata risalita. Il Pescara proverà a replicare il pareggio di Empoli e a dimenticare quindi i sei goal presi nelle ultime due sfide casalinghe, quella contro la Roma, di cui si è detto, e quella contro la Juventus, terminata 0 a 2 con doppietta di Higuain. Sicuramente il Pescara ha ben poche motivazioni, ma Zeman approfitterà di questa partita con il Cagliari, così come delle altre da qui alla fine del campionato, per testare alcuni giovani che potrebbero tornare utili nel prossimo campionato di Serie B.

Per quanto riguarda le quote del match odierno, va detto che i favori del pronostico sono ovviamente a favore dei ragazzi di Rastelli. Andando a vedere le quote della Snai, si scopre infatti come una vittoria del Cagliari sia quotata a 1,62 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo esterno degli abruzzesi è quotato a 4,75 volte la scommessa effettuata. Un pareggio, che non serve a nessuna delle due squadre vista la loro situazione di classifica, farebbe comunque felici gli scommettitori, perchè viene pagato, sempre dalla Snai, 4,50 volte la scommessa eventualmente fatta.

Cagliari Pescara, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 3 HD (numero 253 del bouquet satellitare); gli abbonati, tramite l’applicazione Sky Go, potranno seguire anche in diretta streaming video via internet il match. Su Sky SuperCalcio HD (numero 206) ecco invece Diretta Gol Serie A, con collegamenti da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

