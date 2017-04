Catania Siracusa/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania Siracusa, Foto LaPresse

DIRETTA CATANIA SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Catania Siracusa, diretta dall'arbitro Antonello Barice della sezione di Termoli, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un derby siciliano alla penultima giornata del campionato di Lega Pro, con gerarchie ribaltate rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio campionato nel girone C. Il Catania, complice anche il fardello della penalizzazione di sette punti con la quale gli etnei hanno dovuto iniziare la loro stagione, ha finito con il cedere di schianto nella corsa play off, con quattro soli punti conquistati nelle ultime nove giornate di campionato, caratterizzate da ben sette sconfitte subite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Cinque sono i punti che distanziano i rossoazzurri sia dal decimo posto, ultimo buono per partecipare alla post season, sia dal quintultimo, che costringerebbe alla disputa dei play out. Con due soli match ancora da giocare, nessuna delle due eventualità sembra in discussione. Al contrario il Siracusa è più che mai in lizza per un posto in Serie B.

Play off già garantiti per i ragazzi di Sottil che si trovano a un solo punto di distanza dalla Juve Stabia quarta e a quattro lunghezze dal Matera terzo. C'è ancora margine dunque per migliorare il risultato finale di una regular season già eccezionale, con la squadra che sta dimostrando partita dopo partita di poter ottenere il miglior risultato possibile, come si è visto anche nell'ultimo match interno vinto con un secco due a zero contro la Paganese.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Massimino: Pisseri sarà confermato come estremo difensore, mentre il senegalese Mbodj e il serbo Djordjevic affiancheranno Marchese come titolari nella difesa a tre. L'argentino Scoppa sarà il regista di centrocampo, perno centrale affiancato da Di Stefano e Mazzarani. Parisi avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra mentre il diciottenne Kalifa Manneh sarà confermato sul lato mancino del campo. In attacco ci sarà ancora il tandem Pozzebon-Di Grazia.

Risponderà il Siracusa con Santurro in porta e Turati e Cossentino al centro della retroguardia, in una linea a quattro completata da Brumat impiegato come terzino destro e Malerba impiegato come terzino sinistro. Toscano e l'argentino Spinelli a centrocampo copriranno le spalle da centrali ai tre incursori offensivi Catania, Valente e De Silvestro, mentre Pippo Scardina giocherà come unica punta di ruolo.

3-5-2 confermato per il Catania con il tecnico Pulvirenti alle prese anche con diverse assenze. Difficilmente il copione di fine stagione per i rossoazzurri potrà trovare svolte improvvise, la partita col Siracusa servirà soprattutto a salutare il pubblico del Massimino in maniera dignitosa dopo l'ennesima stagione difficile. 4-2-3-1 per il Siracusa di Sottil che ormai non vuole più nascondersi e si propone come mina vagante dei play off. Giocare due buone partite in chiusura della regular season servirà anche a presentarsi in grande spolvero all'attesa post season.

Quote per il match che a dispetto del momento nero degli etnei vedono il favore del pronostico dei bookmaker rivolto verso il Catania, con successo dei padroni di casa quotato 2.15 da Paddy Power, mentre Betclic propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene offerto ad una quota di 3.40 da Snai.

Per seguire la diretta streaming video di Catania Siracusa, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, si potrà seguire il match sul canale ufficiale Lega Pro Channel, disponibile via internet per tutti gli abbonati al portale sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

