Catanzaro Casertana/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Catanzaro Casertana, Foto LaPresse

DIRETTA CATANZARO CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Catanzaro Casertana, diretta dall'arbitro Edoardo Paolini della sezione di Ascoli Piceno, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match che nel programma della penultima giornata di campionato nel girone C di Lega Pro vedrà affrontarsi due formazioni con un futuro praticamente già scritto di fronte a se. Per i calabresi, distanti cinque punti dalla salvezza diretta, dopo un campionato pieno di difficoltà saranno presumibilmente i play off a decidere il destino della squadra, se riuscirà a salvarsi o sarà costretta a ripartire dai Dilettanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

L'ultima sconfitta nel derby calabrese contro la Vibonese ha di fatto chiuso i conti nella rincorsa alla salvezza diretta, col Monopoli che ha alzato sensibilmente la quota per il sestultimo posto grazie alle ultime due vittorie consecutive. La Casertana si trova invece a conservare tre punti di vantaggio sull'Andria undicesima per staccare il biglietto per i play off. Partecipazione alla post season che rappresenta comunque una soddisfazione importante per una squadra che ha dovuto comunque subire anche una penalizzazione di due punti e che pur tra alti e bassi non ha mai rinunciato alla propria proposta di gioco. Dopo tre sconfitte consecutive che lasciavano presagire ad un crollo finale, la squadra di Andrea Tedesco si è riguadagnata un posto nella top ten del campionato nel weekend scorso, andando a vincere con un rotondo tre a uno contro un Matera forse con la testa già alla finale di Coppa Italia (poi persa) contro il Venezia.

Allo stadio Ceravolo scenderanno in campo queste probabili formazioni. Catanzaro chiamato ad affrontare il match con Patti assente in difesa dopo l'espulsione rimediata contro la Vibonese. Nei tre di difesa giocheranno Prestia, Sirri e Pasqualoni, con De Lucia confermato tra i pali. Il belga Van Ransbeeck a centrocampo giocherà affiancato da Maita e da Mancosu, mentre Mirko Esposito sulla corsia di destra e Zanini sulla corsia di sinistra saranno i due esterni laterali di fascia. In attacco spazio a Giuseppe Giovinco e Saraò. La Casertana affronterà la trasferta calabrese con Ginestra tra i pali e una linea a quattro con Finizio terzino destro, Rainone e D'Alterio centrali di difesa e l'uruguaiano Ramos laterale mancino. Giorno, De Marco e il croato Rajcic nel terzetto sulla mediana partiranno dal primo minuto così come l'argentino Corado, Orlando e Ciotola che comporranno il tridente offensivo.

3-5-2 per il Catanzaro di Erra, 4-3-3 per la Casertana di Tedesco. Il calabresi dovranno evitare soprattutto il penultimo posto in classifica per non giocare i play out in posizione di assoluto svantaggio. Servirà dunque dare il massimo per una squadra come quella giallorossa che ha comunque vinto quattro degli ultimi sei impegni casalinghi di campionato. I campani soffrono invece in trasferta con tre sconfitte subite nelle ultime cinque sfide esterne. Partita difficile ma c'è da tenere comunque a distanza l'Andria undicesima, lontana tre lunghezze.

Le agenzie di scommesse non hanno ancora comunicato le quote relative alla sfida di domenica pomeriggio, ma entrambe le squadre giocheranno soprattutto per migliorare la posizione in classifica ed affrontare al meglio i rispettivi impegni di post season.

Catanzaro Casertana, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una delle esclusive in diretta streaming video del canale tematico Lega Pro Channel, disponibile per gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

