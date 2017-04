Coreografia Roma Lazio/ Video e foto del Derby delle curve all’Olimpico: cosa aspettarci oggi?

Derby Roma Lazio (LaPresse)

COREOGRAFIA ROMA LAZIO: ATTESA PER LO SPETTACOLO DEI TIFOSI. COSA ATTENDERCI ALL’OLIMPICO? LE POLEMICHE - In attesa del fischio d’inizio del derby Roma Lazio, collocato questa domenica nell’inedito orario delle ore 12.30 che ha fatto molto discutere, ci si chiede che cosa ci regaleranno i tifosi delle due squadre in occasione di questa stracittadina. Infatti scoprire le coreografie delle due tifoserie è sempre uno dei più interessanti temi che caratterizzano ogni derby, ma negli ultimi anni a Roma si è parlato soprattutto di ordine pubblico, polemiche legate alle misure di sicurezza nelle curve dello stadio Olimpico e di conseguenza di sfide fra Roma e Lazio giocate con ampi spazi vuoti sugli spalti. A questo proposito va anche notata la scelta dell’orario delle ore 12.30, certamente anche legato alla volontà di non giocare dopo il tramonto il derby della Capitale, oltre che ai calcoli di marketing che già avevano fatto collocare all’ora di pranzo il derby di Milano del sabato di Pasqua.

COREOGRAFIA ROMA LAZIO: ATTESA PER LO SPETTACOLO DEI TIFOSI. COSA ATTENDERCI ALL’OLIMPICO? LO SPETTACOLO - Tutto questo però non deve far dimenticare che il derby è sempre un grande spettacolo, come dimostra appunto la coreografia che solitamente caratterizza ogni curva al fischio d’inizio della partita più attesa dell’anno, soprattutto nella Capitale dove spesso il derby vale mezza stagione. Ultimamente per fortuna le cose sono migliorate e Roma e Lazio in genere hanno obiettivi più significativi, ma vincere oppure perdere il derby fa sempre molta differenza. In campionato lo sa bene la Lazio, che non vince da troppo tempo; in Coppa Italia amarezze per la Roma, dalla finale 2013 alla semifinale di quest’anno. Di solito la curva della Lazio punta sul fatto che i biancocelesti sono nati ben 27 anni prima dei cugini, rivendicando il peso della tradizione; la curva della Roma replica con il nome e i colori della città che i giallorossi hanno adottato, ma questa volta potrebbe anche esserci un omaggio al capitano Francesco Totti, che oggi potrebbe essere arrivato (forse) all’ultimo derby della sua lunghissima carriera.

© Riproduzione Riservata.