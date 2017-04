Crotone Milan/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Crotone Milan (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MILAN: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Crotone-Milan si gioca domenica 30 aprile alle ore 15; per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 le due squadre si affrontano allo stadio Scida con la stessa urgenza di vincere. Il Milan infatti insegue la qualificazione all’Europa che manca da tre stagioni; non sarà dalla porta principale e potrebbe passare attraverso un preliminare ma sarebbe l’ultimo obiettivo utile in una stagione che sembrava potesse chiudersi in altro modo. Il Crotone crede ancora nella salvezza: avrà bisogno di qualche aiuto (oggi dal Sassuolo) ma gli ultimi risultati fanno comunque ben sperare. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per oggi pomeriggio, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Crotone Milan.

CROTONE MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Crotone Milan è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (34^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Crotone ha una quota di 4,00; il segno X per il pareggio vale 3,60 mentre il segno 2 per la vittoria del Milan vale 1,88 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Solito 4-4-2 per il Crotone di Davide Nicola, solita composizione di un undici che sembra aver trovato il suo giusto assetto: davanti al portiere Cordaz si muove una linea di quattro difensori comandata da Gianmarco Ferrari, con Ceccherini al suo fianco e Rosi e Martella che spingono sulle corsie. Non dovrebbe giocare l’ex di turno Mesbah: più propenso alla fase difensiva Martella, che su quella fascia dovrà provare a contenere la qualità di Suso. A centrocampo Rohden rappresenta una soluzione tattica interessante: di fatto un centrale che si allarga sulla fascia dove può comandare il gioco, qualcosa che si vede anche tra le big di Spagna (l’Atletico Madrid fa giocare Koke largo). Rohden chiaramente ha altra caratura e ha compiti maggiormente votati all’interdizione; il playmaker dovrebbe quindi essere Crisetig, con Barberis che sarà con lui al centro della mediana e Stoian che, partendo dalla fascia sinistra, potrà andare a giocare a rifinire il lavoro delle due punte, naturalmente Falcinelli, alla miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo, e Trotta che ancora una volta dovrebbe essere preferito a Simy e Acosty.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Vincenzo Montella deve fare i conti con qualche defezione di troppo: ci sono due squalificati in casa Milan, e Alessio Romagnoli non è ancora al top della condizione. Si va verso il ritorno dal primo minuto di Vangioni, che occuperà la corsia sinistra in difesa; dall’altra parte conferma per Calabria che di fatto è l’unico terzino destro disponibile (a questo punto l’alternativa è Poli), al centro e a protezione di Donnarumma Cristian Zapata si candida a un’altra partita dal primo minuto al fianco di Paletta, ma Romagnoli stringerà i denti e ci proverà fino alla fine. A centrocampo invece bisogna sopperire all’assenza di José Sosa, che ormai da tempo è diventato il titolare in regia: pronto Manuel Locatelli a riprendere per mano la squadra, a supportarlo sulle mezzali dovrebbero essere Pasalic e Mati Fernandez con Kucka, lasciato in panchina contro l’Empoli, che comunque potrebbe ritrovare un posto e rimane in ballottaggio. Nel tridente offensivo come già detto ci sarà Suso a occupare la corsia destra, dall’altra parte avremo Gerard Deulofeu; come prima punta sembra che Lapadula (6 gol nel suo primo campionato in Serie A, almeno per ora) sia ancora favorito su Carlos Bacca, ma anche questa scelta dovrebbe trascinarsi fino all’ultimo momento disponibile.

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 3 Claiton, 15 Mesbah, 20 Kotnik, 28 Capezzi, 42 Suljic, 24 Tonev, 9 Nalini, 27 Acosty, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 21 Vangioni; 80 Pasalic, 73 M. Locatelli, 14 Mati Fernandez; 8 Suso, 9 Lapadula, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 13 A. Romagnoli, 15 Gustavo Gomez, 16 A. Poli, 91 Bertolacci, 33 Kucka, 10 Honda, 70 Bacca, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: De Sciglio, José Sosa

Indisponibili: Abate, Antonelli, Bonaventura

