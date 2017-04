Diretta / Civitanova-Berlino: info streaming video e tv, risultato live (finale 3^posto Champions League 2017)

La formazione della Lube Civitanova Foto La Presse

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-BR BERLINO VOLLEYS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE 3^POSTO CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Civitanova Berlino è la finale del per il terzo posto della Champions League di volley maschile,attesa per oggi domenica 3. aprile alle ore 16.00 presso il PalaLottomatica di Roma. Le due vengono dalla sconfitta rispettivamente contro Perugia e Zenit Kazan in semifinale: se Civitanova ha lottato, uscendo con un 3-2 al quinto set, contro i connazionali umbri, invece Br Volleys si è arresa a un secco 0-3 contro i russi campioni in carica e favoriti alla vittoria di quello che sarebbe per loro il terzo titolo continentale di seguito. Il palco comunque è fin troppo prestigioso perchè entrambi i tecnici non optino per la propria formazione titolare: lo starting Six della Lube di Blengini infatti dovrebbe prevedere gli stessi nomi visti contro la Sir Safety Perugia in semifinale, con Stankovic, Sokolov, Kovar, Candellaro, Christensone Juantorena, con Grebennikov con la maglia del libero.

Stesse scelte quindi per il Berlino del coach azzurro Serniotti, al suo ultimo appuntamento continentale con la formazione tedesca: in campo dovremmo quindi vedere Zhukouski, Schott, Vigrass, Carroll, Kromm e Okolic, con il libero Perry a completamento. Appare senza dubbio molto difficile fare un pronostico del vincitore di questa finalina per il terzo posto della Champions League di Volley Maschile: come da pronostico la semifinale tra Berlino e lo Zeit Kazan ha visto il passaggio dei russi,mentre è risultato inatteso il successo di Perugia contro la squadra dei cucinieri. Secondo la carta comunque la formazione di Chicco Blengini pare avere qualcosa in più, ma Berlino ha già dato prova di poter essere une vera mina vagante in questa competizione. Poco ci dicono i due precedenti, registrati sempre nella Champions League di questa edizione: una vittoria per parte.

Vedremo chi riuscirà a fornire la prestazione migliore, in una gara che promette di essere sicuramente molto interessante da seguire. Si potrà seguire la gara Cucina Lube Civitanova-Br Berlino Volleys in diretta tv su Fox Sports, compreso nel pacchetto Sport di Sky, a partire dalle ore 15.55. La televisione satellitare offre inoltre la possibilità di vedere la gara in questione in diretta video streaming sui dispositivi mobili, come pc, tablet e smartphone, grazie all'applicazione Sky Go che è accessibile sia nelle versioni android che iOs.

