Diretta/ Crotone Milan info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Crotone Milan, Foto LaPresse

DIRETTA CROTONE MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Crotone Milan, diretta dall'arbitro Banti della sezione di Livorno, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un bivio decisivo tra salvezza ed Europa per le due formazioni. A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, i due club vedono appese ad un filo le rispettive speranze di ottenere i rispettivi obiettivi. Il recente miglioramento del rendimento del Crotone non ha permesso ai calabresi di riavvicinarsi troppo alla quota salvezza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Dopo tante occasioni perdute, i calabresi si sono portati a cinque lunghezze di distanza dall'Empoli quartultimo, ma le sorprendenti vittoria in trasferta dei toscani contro Fiorentina e Milan hanno vanificato gli sforzi degli Squali, proprio nel momento in cui la squadra di Davide Nicola sembrava definitivamente in grado di cambiare passo. I rossoneri cedendo il passo ai toscani hanno a loro volta visto complicarsi molto la rincorsa europea, con la Lazio quarta fuggita via a sei punti di distanza e l'Atalanta quinta a cinque lunghezze dalla squadra di Montella. Restano i due punti di vantaggio sull'Inter: con il sesto posto i rossoneri tornerebbero nelle competizioni continentali dopo tre anni di assenza, ma sarebbero costretti ad affrontare due turni preliminari di Europa League, iniziando la stagione agonistica già a fine luglio. Un'arma a doppio taglio che il Milan proverà ad evitare come scenario di inizio stagione, tentando la rimonta almeno verso il quinto posto in queste ultime cinque partite di campionato.

Dopo la beffarda sconfitta interna contro la Fiorentina, con il gol al novantesimo di Kalinic che ha costretto i calabresi a restare a bocca asciutta, il Crotone ha trovato la sua miglior serie stagionale, ottenendo dieci punti nelle successive quattro partite disputate. Dopo aver battuto il Chievo in trasferta e l'Inter in casa, è arrivato il pareggio esterno sul campo del Torino e un nuovo successo in rimonta in casa della Sampdoria. In questo periodo i punti rimontati all'Empoli sono stati però solo tre, col calendario che lasciava presagire qualcosa di più che poi non è effettivamente avvenuto. Solo cinque i punti ottenuti nelle ultime quattro partite di campionato dal Milan, con i rossoneri che non sono riusciti a trovare lo 'strappo' per blindare la qualificazione europea. Il pari di Pescara ha rappresentato due punti persi senza mezzi termini, visto il rendimento degli abruzzesi. Poi è arrivata la vittoria casalinga sul Palermo, alla quale ha fatto seguito la rimonta clamorosa nel derby, con due gol recuperati all'Inter nei minuti finali. In casa contro l'Empoli però la squadra di Montella non è riuscita a sfruttare l'entusiasmo della stracittadina, facendosi sorprendere dagli azzurri e sprecando anche un calcio di rigore con Suso mancando il possibile pareggio sullo zero a uno.

Crotone e Milan si trovano di fronte per la prima volta nella loro storia in campionato o in un impegno ufficiale in generale allo stadio Ezio Scida. Due i precedenti a San Siro, quello di Coppa Italia della scorsa stagione in cui i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio ai tempi supplementari dopo una partita molto combattuta, ed il match d'andata di questa stagione, con un due a uno in rimonta per i rossoneri che dopo il vantaggio dei calabresi di Falcinelli hanno ribaltato la situazione con un gol di Pasalic e una rete decisiva di Lapadula a quattro minuti dal novantesimo, dopo che Niang aveva sprecato un calcio di rigore quando il risultato era ancora sull'uno a uno.

Crotone dunque in gran ripresa e Milan in difficoltà, ma la differenza di punti in classifica porta comunque i bookmaker a considerare i rossoneri favoriti per la vittoria in trasferta, con Bet365 che offre a 1.95 la quota relativa alla vittoria esterna, mentre William Hill fissa a 3.75 la quota relativa al pareggio e Snai a 4.25 la quota per l'affermazione interna calabrese.

I canali Premium Sport 2 HD sul digitale terrestre pay e Sky Calcio 1 HD (numero 251) per la pay tv satellitare trasmetteranno la diretta tv di Crotone Milan, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Per gli abbonati alle due piattaforme televisive a pagamento, diretta streaming video via internet fruibile attraverso un collegamento ai siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.