Diretta/ Giro di Romandia 2017 info streaming video e tv: percorso, vincitore, orari 5^ tappa (oggi 30 aprile)

Diretta Giro di Romandia - LaPresse

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 5^ TAPPA (OGGI DOMENICA 30 APRILE) - Il Giro di Romandia 2017 termina oggi con la quinta tappa, una cronometro con partenza e arrivo a Losanna di 17,8 km che risulterà decisiva per comporre la classifica generale. Tutto era iniziato martedì con una prova contro il tempo, il cronoprologo vinto dal nostro Fabio Felline, si finisce oggi con un’altra prova contro il tempo che emetterà tutti i verdetti circa questa edizione del Giro di Romandia che ieri ha vissuto invece il tappone di montagna. Andiamo allora ad analizzare il percorso di questa cronometro di Losanna, che della Svizzera di lingua francofona è una delle città principali: attenzione all’altimetria, perché tutta la prima parte sarà in salita, mentre poi si scenderà di nuovo verso il centro della città. Una cronometro che si annuncia dunque impegnativa, dove bisognerà andare forte in salita e in discesa, dove però bisognerà anche stare attenti a non esagerare con i rischi. Naturalmente non saranno pendenze importanti, ma in una cronometro ogni secondo può fare la differenza e dunque anche una curva fatta male può incidere sulla prestazione e di conseguenza sul risultato.

La classifica è naturalmente cambiata al termine della dura tappa di ieri: ha vinto Simon Yates davanti a Richie Porte e adesso al comando c’è proprio il britannico della Orica-Scott con 19” di vantaggio sull’australiano della Bmc. Realisticamente dunque Porte è l’unico che potrebbe mettere in pericolo il successo finale di Yates, perché poi si passa ai 38” di ritardo per il terzo, il tedesco Emanuel Buchmann della Bora-Hansgrohe, che è il nome nuovo di questa settimana ma sulla carta non dovrebbe impensierire due corridori di caratura superiore quali appunto Yates e Porte. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il Giro di Romandia 2017 in diretta tv, bisogna sottolineare che la corsa a tappe della Svizzera francofona, nuovo atto dell’Uci World Tour, è visibile su Eurosport 2: per la quinta tappa cronometro Losanna-Losanna, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 13.45 per seguire le fasi salienti della corsa, che oggi partirà prima del solito, con i migliori in classifica (che saranno gli ultimi a prendere il via) in strada circa alle ore 15.00. Eurosport 2 è visibile sia sulla televisione satellitare Sky, sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile ai rispettivi abbonati sia tramite l’applicazione Sky Go, sia tramite Mediaset Premium, oltre che tramite Eurosport Player.

© Riproduzione Riservata.