Diretta / Inter Napoli info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA INTER NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Inter Napoli, diretta dall'arbitro Rocchi della sezione di Firenze, domenica 30 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Si troveranno di fronte due squadre chiamate a cercare l'ultimo sforzo per raggiungere i rispettivi obiettivi nel torneo. In ritiro dall'inizio della settimana, l'Inter arriva all'appuntamento contro i partenopei in crisi nera, con poche certezze per il futuro, soprattutto relativamente alla permanenza del tecnico Pioli sulla panchina nerazzurra.

Soprattutto, dopo il recente trend negativo di risultati l'Inter potrebbe ritrovarsi tagliata fuori dall'Europa a sorpresa, quando fino a poco più di un mese fa si parlava di Icardi e compagni non solo come favoriti per il quarto posto, ma anche per un possibile inserimento in zona Champions League. Con la Lazio distante otto punti, l'Atalanta sette e il Milan sesto a due lunghezze, al momento l'obiettivo più realistico sembra essere la qualificazione ai preliminari di Europa League, che costringerebbe però la squadra ad iniziare la prossima stagione a fine luglio.

Di contro il Napoli in una sfortunata partita pareggiata col Sassuolo ha visto scappare la Roma seconda in classifica di nuovo a quattro punti di distanza. La qualificazione diretta in Champions League sembra difficile per i partenopei, pur essendo praticamente certo il terzo posto e l'accesso ai preliminari della massima competizione europea. Solo vincendo a San Siro la fiamma della speranza per la seconda piazza potrebbe comunque restare accesa per gli uomini di Sarri.

Un solo punto nelle ultime tre partite di campionato per l'Inter, e solo due nelle ultime cinque. Numeri pesanti per una squadra che, pur fallendo sistematicamente gli scontri diretti contro le grandi, con Pioli sembrava aver trovato una continuità sconosciuta ad inizio stagione. Alla clamorosa sconfitta sul campo del Crotone ha fatto seguito la rimonta subita nel derby, con la squadra che nelle battute finali del match ha sciupato due gol di vantaggio.

Quindi, il quattro a cinque di Firenze in cui neanche una tripletta di Icardi è servita ai nerazzurri per muovere la classifica, in una sfida in cui la difesa interista ha vissuto una vera e propria disfatta. Il Napoli invece veniva da due vittorie consecutive col punteggio di tre a zero, contro la Lazio in trasferta e contro l'Udinese in casa, che avevano ridotto a due i punti di distacco dal secondo posto. Poi è arrivato il rocambolesco due a due a Reggio Emilia contro il Sassuolo che ha allargato nuovamente le distanze, costringendo i partenopei a provare a rimontare ora quattro punti in cinque giornate alla Roma.

Il 16 aprile del 2016, un anno fa, l'Inter ha rifilato al Napoli un secco due a zero a San Siro, con le reti di Icardi e Brozovic. Al 19 ottobre del 2014 risale invece l'ultimo pareggio, con tutti i gol arrivati nel finale di gara: Napoli avanti due volte, sempre con Callejon, e raggiunto prima da Guarin e poi da Hernanes nel recupero. Il Napoli non passa in campionato nella San Siro interista dal primo ottobre del 2011, tre a zero con i gol firmati da Campagnaro, Maggio e Hamsik. Stesso punteggio che i partenopei hanno ottenuto nella sfida d'andata di questa stagione: partita messa in discesa da due gol nei primi cinque minuti di gioco realizzati da Zielinski e Hamsik, tris di Lorenzo Insigne nel secondo tempo.

Bookmaker convinti delle possibilità del Napoli in questa sfida serale, con l'Inter apparsa troppo dimessa nelle ultime settimane. La vittoria azzurra viene quotata 2.30 da Sisal Matchpoint, mentre Eurobet alza fino a 3.15 la quota per il ritorno al successo degli uomini di Pioli in campionato a un mese e mezzo dal sette a uno all'Atalanta dello scorso 12 marzo. William Hill quota invece 3.75 l'eventuale pareggio.

Inter Napoli, domenica 30 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv su tre canali per gli abbonati Sky (201, 206 e 251 del satellite, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD per gli abbonati Mediaset Premium. Sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it sarà invece disponibile via internet la diretta streaming video.





