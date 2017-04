Zenit Kazan in azione (Foto: Lapresse)

DIRETTA PERUGIA ZENIT KAZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Perugia-Zenit Kazan è la finale di volley maschile in programma oggi alle ore 19.00 al PalaLottomatica di Roma, valida per la Champions League 2017. Davanti a una cornice di 11 mila spettatori, i Block Devils di Lorenzo Bernardi proveranno a sfruttare al meglio l'occasione della vita nella loro prima finale internazionale della storia. Di fronte c'è un avversario temibile, lo Zenit Kazan campione in carica, e a caccia del terzo titolo consecutivo. Il Perugia dovrebbe affidarsi alla sua formazione tipo, con il sestetto formato da Zaytsev e Berger di banda, Atanasijevic opposto in diagonale e il trio De Cecco-Birarelli-Podrascanin in mezzo.



Lo Zenit di mister Alenko, in finale dopo il secco 3-0 sul Berlino, è ancora imbattuto e può già contare risultati strepitosi, tra cui la vittoria in Coppa Nazionale, il primo posto in campionato e questa finale di Champions. I possibili protagonisti del sestetto iniziale fanno paura: Maxim Mikhaylov, Matt Anderson e Wilfredo Leon a schiacciare, Alexander Butko in regia e i centrali Artem Volvich e Alexander Gutsalyuk e il libero Alexey Verbov sono soltanto i nomi più importanti in una rosa di grandissimi campioni. Il Perugia è arrivato in finale dopo un percorso lunghissimo. Gli umbri sono partiti dal terzo turno preliminare superando il Volley Amriswil e concedendo agli avversari un solo set nei due match disputati. Successivamente, nel girone E, la Sir Safety Conad Perugia ha ottenuto 5 successi su 6 finendo ko contro il VT Roeselare. Il Perugia, a seguire, si è guadagnato la finale superando per 3-2 il Civitanova.



Ricordiamo infine che la partita tra Perugia e Zenit Kazan sarà visibile dalle ore 19.00 in diretta tv solo ed esclusivamente su Fox Sports HD, canale della piattaforma satellitare Sky disponibile al numero 204. Gli abbonati potranno inoltre assistere all'evento anche utilizzando la diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per restare in ogni caso aggiornati sul risultato è utile consultare il sito ufficiale www.cev.lu.

