Diretta/ Roma Lazio info streaming video e tv, formazioni, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Roma Lazio Foto LaPresse

DIRETTA ROMA-LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, FORMAZIONI, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Roma Lazio, diretta dall'arbitro Orsato della sezione di Schio, domenica 30 aprile 2017 alle ore 12.30, sarà un derby capitolino da vivere in un inedito orario di pranzo nella quintultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore d'Europa, quarta stracittadina stagionale dopo il doppio impegno di Coppa Italia che ha visto prevalere la Lazio. Una sconfitta che ha bruciato molto per i giallorossi, abbinata all'eliminazione da un'Europa League che pareva alla portata visto il lotto delle contendenti, ma in cui la Roma non è riuscita a superare l'ostacolo del Lione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Per la squadra di Spalletti restano otto i punti di svantaggio da una Juventus che in testa alla classifica sembra lanciata verso il suo sesto scudetto consecutivo, ma sono quattro i punti di vantaggio sul Napoli terzo: mantenendo il secondo posto, Dzeko e compagni si garantirebbero almeno l'accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, con i relativi benefici economici che ne deriverebbero. E' vicina al ritorno in Europa dopo un anno di assenza la Lazio, quarta con un punto di vantaggio sull'Atalanta quinta, ma con sei lunghezze di distanza sul Milan sesto e ben otto sull'Inter settima. Vantaggi importanti con la squadra di Inzaghi che potrà giocarsi anche la carta della finale di Coppa Italia da disputare contro la Juventus. L'ingresso in Europa League sarebbe il giusto premio per una squadra che potrebbe puntare anche al suo record assoluto di punti in questa stagione.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano proprio della Lazio, la Roma si è rituffata nel campionato vincendo di larga misura le ultime due trasferte, tre a zero a Bologna e quattro a uno lunedì scorso a Pescara. Nel sabato di Pasqua però i giallorossi non sono andati oltre l'uno a uno casalingo contro l'Atalanta, mancando così l'opportunità di mettere in ghiaccio il secondo posto e consentendo alla Juventus di allungare in testa alla classifica. La Lazio invece dopo il trionfo di Coppa Italia ha pagato un calo di energie fisiche e nervose perdendo nettamente, zero a tre, in casa contro il Napoli. Quindi il pari pieno di polemiche a Genova, due a due contro i grifoni solo grazie ad un gol di Luis Alberto al novantunesimo, ma con due rigori reclamati a gran voce dalla squadra di Simone Inzaghi e negati dall'arbitro Maresca. I biancocelesti sono tornati alla vittoria travolgendo il Palermo in casa domenica scorsa, sei a due con doppietta di Ciro Immobile, arrivato a venti gol stagionale, e tripletta di Keita, arrivato a undici.

Con la Roma ospitante nel derby, la Lazio non fa risultato dall'11 gennaio del 2015, due a due con i biancocelesti che sciuparono due gol di vantaggio, siglati da Mauri e Felipe Anderson, rimontati da una doppietta di Francesco Totti. L'ultima vittoria laziale risale al 4 marzo del 2012, due a uno con reti di Hernanes e Mauri e momentaneo pareggio della Roma con Borini. L'8 novembre del 2015 la Roma ha vinto invece l'ultimo precedente giocato in casa con le marcature di Dzeko e Gervinho. Nel derby d'andata stesso risultato in favore dei giallorossi, reti di Strootman e Nainggolan. La Lazio, pur avendo battuto la Roma in Coppa Italia il 1 marzo scorso con i gol di Milinkovic-Savic ed Immobile, non vince un derby di campionato dall'11 novembre del 2012, tre a due in casa con gol di Candreva, Klose e Mauri.

I bookmaker, vista anche la recente tradizione sfavorevole per la Lazio in campionato, vedono la Roma nettamente favorita con Eurobet che propone a una quota i 1.85 l'affermazione casalinga, mentre Bwin offre a 3.80 la quota del pareggio e Bet365 alza fino a 4.33 la quota relativa al ritorno al successo della Lazio in un derby di campionato dopo quattro anni e mezzo.

Roma Lazio, domenica 30 aprile 2017 alle ore 12.30, sarà trasmessa in diretta tv sul canale Premium Sport HD per gli abbonati Mediaset Premium e sui canali 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) per gli abbonati Sky. Le due piattaforme trasmetteranno la diretta streaming video del match via internet rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

