Empoli Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Empoli Sassuolo, diretta dall'arbitro Doveri della sezione di Roma, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà valida per la giornata numero trentaquattro della Serie A 2016-2017. La partita ha molta importanza per i toscani, che devono ancora conquistarsi la permanenza in massima serie visto il recupero del Crotone, capace di rianimare la lotta salvezza proprio quando ormai sembrava un discorso chiuso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Sassuolo di Di Francesco ha 36 punti ed è ormai salvo, anche se il campionato che la tifoseria e la società emiliana si aspettavano era ovviamente decisamente diverso rispetto a quello che si è effettivamente concretizzato. Quindi anche il Sassuolo di Di Francesco, che potrebbe essere alle ultime apparizioni sulla panchina neroverde, ha alcuni buoni motivi per ben figurare al Castellani: prima di tutto onorare fino in fondo il campionato non falsando la lotta salvezza e in secondo luogo regalare qualche soddisfazione ai tifosi, che ben presto hanno dovuto fare i conti con un campionato decisamente anonimo, causato anche dall'esperienza in Europa League: il doppio impegno ha infatti tolto sicuramente energia nervosa ai neroverdi.

Ad un certo punto sembrava che l'Empoli di Martusciello fosse alla deriva e fosse destinato ad una incredibile retrocessione, considerando il livello delle ultime tre. Ed invece proprio quando tutto sembrava andare a rotoli ecco che i toscani hanno tirato fuori dal cilindro le prestazioni che non ti aspetti. Dopo aver pareggiato in casa con il Pescara e aver buttato via la possibilità di ottenere tre punti contro una diretta concorrente, il calendario li ha messi davanti a due trasferte che sulla carta erano decisamente proibitive: il derby contro la Fiorentina e il match contro il Milan.

E proprio quando i bookmakers e chi segue il calcio pensava sarebbero arrivate due sconfitte che avrebbero portato il Crotone ad un soffio dai toscani, questi ultimi hanno vinto entrambi i match per 2 a 1, facendo sei punti su sei nei match più difficili e riuscendo a mantenere cinque punti di vantaggio sui calabresi. La lotta salvezza è ancora aperta e ormai coinvolge anche il Genoa, ma l'Empoli con le ultime due partite ha dato un segnale chiarissimo: è vivo e lotterà con le unghie e con i denti per mantenere la categoria.

Al Castellani ora arriva il Sassuolo, che è reduce da un 2 a 2 casalingo contro il Napoli che ha suscitato alcune polemiche da parte napoletana, ma che nel complesso è stato risultato giusto. Il pareggio interno contro i partenopei ha consentito ai ragazzi di Di Francesco di proseguire nella mini-striscia positiva di tre partite senza sconfitte, iniziata con il pareggio contro l'Atalanta di Gasperini e proseguita con la vittoria in rimonta contro la Sampdoria di Giampaolo.

Ora arriva questo match del Castellani, che per Di Francesco è molto importante da un punto di vista delle risposte che vuole dalla propria formazione, che deve finire il campionato nel miglior modo possibile. Osservato speciale sarà sicuramente Berardi, il cui apporto in questo campionato è senza dubbio è mancato e che è chiamato a gettare le basi in vista della prossima annata, che dovrà necessariamente essere quella della consacrazione, non importa se con i colori del Sassuolo addosso o in un'altra società di Serie A.

Andando a vedere come andò il match di andata, va detto che l'Empoli non parte certamente con i favori del pronostico, visto che in casa del Sassuolo, un girone fa, il risultato finale fu un roboante 3 a 0 per gli uomini di Di Francesco. Tuttavia i toscani stanno attraversando un ottimo momento di forma e quindi il match odierno sembra decisamente più equilibrato. A proposito dei pronostici, anche la Snai sembra di questo avviso, visto che una vittoria dei toscani è considerata come probabile.

Un successo dei ragazzi di Martusciello viene infatti quotato dalla Snai a 2,10 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo della squadra emiliana porterebbe lo scommettitore che dovesse decidere di puntarvi, ad ottenere 3,60 volte la cifra giocata. Anche il pareggio viene pagato abbastanza bene dalla Snai, visto che un risultato di parità, che farebbe sicuramente felice il Crotone, viene pagato 3,40 volte l'eventuale cifra scommessa. Come si vede dalle quote, la Snai confida nelle maggiori motivazioni dei toscani.

Empoli Sassuolo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 6 HD (numero 256 del bouquet satellitare); gli abbonati, tramite l’applicazione Sky Go, potranno seguire anche in diretta streaming video via internet il match. Su Sky SuperCalcio HD (numero 206) ecco invece Diretta Gol Serie A, con collegamenti da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

