Foggia Melfi / Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia Melfi, Foto LaPresse

DIRETTA FOGGIA MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Foggia Melfi, diretta dall'arbitro Daniele De Remigis di Teramo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che vedrà i rossoneri padroni di casa celebrare un ritorno in Serie B atteso da ben diciannove anni. Satanelli che hanno potuto festeggiare il matematico salto in cadetteria la settimana scorsa grazie al pareggio ottenuto sul campo dell'Unicusano Fondi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Un risultato che ha interrotto una serie di dieci vittorie consecutive in campionato da parte del Foggia, ma alla squadra di Stroppa bastava un punto per conquistare un traguardo inseguito praticamente da vent'anni ed un punto è arrivato. Lo stadio Zaccheria sarà dipinto a festa per regalare il giusto tributo alla dominatrice del campionato, e di questo clima generale di festa potrebbe approfittare il Melfi, chiamato innanzitutto a blindare l'accesso ai play out.

Dopo essere stata a lungo all'ultimo posto in classifica, la formazione lucana ha cambiato marcia ed ha staccato all'ultimo posto il Taranto soprattutto grazie alle ultime due vittorie consecutive in campionato, ottenute contro il Messina e con i pugliesi, ora staccati quattro lunghezze dall'ultima piazza. I play out saranno inevitabili per i gialloverdi, ma il Melfi potrà provare a spingersi fino al quartultimo posto per giocarsi i play out da una posizione di vantaggio.

Le probabili formazioni della sfida di domenica. Il Foggia affronterà il match con Guarna a difesa della porta, Loiacono sull'out difensivo di destra e Rubin esterno laterale mancino in una retroguardia a quattro completata dai difensori centrali Martinelli e Coletti. A centrocampo spazio ad Agnelli, a Vacca e a Gerbo, mentre in avanti giocheranno nel tridente lo spagnolo Miguel Angel, Mazzeo (entrambi a segno nell'ultima trasferta di Fondi) e Chiricò. Risponderà il Melfi con Gragnaniello estremo difensore alle spalle della difesa a tre formata da Grea, Romeo e Laezza.

Il brasiliano Vicente e il ghanese Obeng formeranno una coppia centrale di centrocampo tutta straniera, mentre Gammone sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Lodesani sarà impiegato sulla fascia sinistra. Come trequartista mancherà per squalifica Marano, espulso per doppia ammonizione contro il Taranto. Al suo posto giocherà Demontis alle spalle del tandem offensivo De Angelis-Foggia.

Giornata di gloria per il Foggia di Stroppa, sempre schierato con un 4-3-3 che ha rappresentato un vero punto fermo dal punto di vista tattico per la formazione pugliese. In un girone con tante pretendenti alla promozione, i Satanelli sono stati senz'altro la formazione più continua, anche grazie allo straordinario sostegno di un pubblico che farà le cose in grande anche per questa giornata di festa. 3-4-1-2 confermato per il Melfi di Aimo Diana che dei trentaquattro punti che ha in classifica, ne ha ottenuti la metà nelle ultime nove partite. Praticamente, nell'ultimo quarto di campionato, uno sprint che ha permesso i lucani di riaprire i giochi per una salvezza che soltanto due mesi fa appariva difficilissima da raggiungere.

Le quote potrebbero risentire, per quanto riguarda il capitolo scommesse, della mancanza di obiettivi del Foggia comparata al bisogno del Melfi di ottenere il massimo anche in queste ultime due partite della regular season. Il canale Lega Pro Channel, trasmesso per tutti gli abbonati al portale internet sportube.tv, trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video di Foggia Melfi, diretta dal signor De Remigis di Teramo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

