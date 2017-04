Francavilla Fondi/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francavilla Fondi, Foto LaPresse

DIRETTA FRANCAVILLA FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Virtus Francavilla Fondi, diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre sostanzialmente con la pancia piena, ma che nelle ultime due sfide della regular season nel girone C del campionato di Lega Pro punteranno a migliorare ulteriormente la propria posizione, per presentarsi nel miglior modo possibile all'appuntamento dei play off. I pugliesi allenati da Calabro arrivano alla sfida in un momento che non potrebbe essere definito in altro modo che di crisi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Se non fosse che la stagione della matricola è già stata storica, con la squadra praticamente sempre vicina alle posizioni di vertice del campionato, con l'obiettivo dei play off ora da vivere con serenità, anche se il Francavilla visto nelle ultime partite difficilmente potrà pensare di essere competitivo negli spareggi per la Serie B. Vedremo se i pugliesi sapranno cambiare passo nella post season, dove presumibilmente ci sarà anche l'Unicusano di Pochesci, che dopo la vittoria di Andria e il pari in casa contro la capolista Foggia (che proprio allo stadio Purificato ha festeggiato il ritorno in Serie B dopo diciannove anni di attesa) si è portato a più tre sull'undicesimo posto e sembra avere ottime possibilità di qualificazione.

Un traguardo storico per i laziali che mai nella loro storia aveva partecipato ai play off per la Serie B, nemmeno ai tempi della precedente partecipazione in Lega Pro quando non era ancora attivo il sodalizio con l'Ateneo Unicusano.

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Giovanni Paolo II: la Virtus Francavilla padrona di casa schiererà Albertazzi a difesa della porta, alle spalle di Pino, di De Toma e di Abruzzese che andranno a formare la linea difensiva a tre. A centrocampo Albertini presidierà la fascia destra e Gallu la fascia sinistra, col romeno Galdean che sarà invece affiancato nella zona centrale della mediana da Biason e Triarico. In attacco Abate (non è servita a fare punti la sua doppietta nell'ultima trasferta di Reggio Calabria) farà coppia con il francese Nzola.

Risponderà l'Unicusano Fondi con Baiocco estremo difensore, il danese Marino e Signorini difensori centrali in una linea a quattro completata da Galasso in posizione di terzino destro e da Tommaselli in posizione di terzino sinistro. D'Angelo, De Martino e Varone giocheranno nel terzetto di centrocampo mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Calderini, il centravanti Gambino e Giannone.

Moduli invariati per i due allenatori, 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Calabro e 4-3-3 per l'Unicusano Fondi di Pochesci, con le due squadre che festeggerebbero comunque con grande soddisfazione l'accesso ai play off. Certo i pugliesi non vincono ormai da due mesi in campionato, mentre i laziali negli ultimi due match si sono dimostrati sempre vivi agonisticamente.

Quote Eurobet per le scommesse sulla partita che concedono un lieve favore del pronostico alla Virtus Francavilla, limitato dal momento poco brillante della formazione pugliese e dal fatto che all'Unicusano serve almeno un punto per compiere un passo avanti decisivo verso i play off. Vittoria interna quotata 2.55 contro la quota di 2.90 proposta per l'affermazione esterna, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 2.80. Per Virtus Francavilla-Fondi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, diretta streaming video sul canale ufficiale Lega Pro Channel, visibile per gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.