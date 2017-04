Genoa Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa Chievo - LaPresse

DIRETTA GENOA CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Genoa-Chievo, diretta dall'arbitro Pairetto della sezione di Nichelino, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un match valido per la giornata numero trentaquattro del campionato di Serie A. Il match è importante per entrambe le squadre, anche se per motivi diversi. Il Genoa è in una delle stagioni più tribolate della propria storia e a poche giornate dalla fine è ancora a rischio retrocessione, complice il grande recupero del Crotone che con quello definibile come un vero e proprio colpo di coda è riuscito a riaprire un discorso, quello salvezza, che sembrava ormai archiviato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Grifone è tornato sotto la direzione di Juric, ma i risultati non sono mutati poi troppo e ora arriva questo match con il Chievo, che è necessario vincere per allontanare lo spettro di una retrocessione che avrebbe dell'incredibile viste le aspirazioni di inizio anno. Dall'altro lato c'è un Chievo ormai salvo da tempo ma che una volta raggiunto l'obiettivo stagionale sembra essersi inceppato. Maran chiede ai suoi una reazione per non rovinare una stagione che fino a un paio di mesi fa era di ottima fattura e che le ultime partite hanno effettivamente un po' macchiato. Inoltre il Chievo ha l'onere di onorare il campionato e di giocare le partite contro chi ha ancora un obiettivo dando tutto. Ma come arrivano le due formazioni a questo appuntamento del Ferraris?

Il Genoa di Juric è reduce dalla pesantissima sconfitta contro la corazzata Juventus, che si è imposta con un 4 a 0 che non ha ammesso repliche e che ha messo una volta di più a nudo tutte quelle che sono le lacune del Genoa in fase difensiva e non solo. La squadra ligure non è mai entrata in partita e soltanto il tirare i remi in barca della Juventus ha evitato che il passivo diventasse ancora più umiliante. Juric deve fare i conti con una difesa colabrodo che solo nelle ultime tre partite ha subito nove reti. La sconfitta di Udine per 3 a 0 ha sancito l'allontanamento di Mandorlini dalla panchina del Grifone e Juric dovrà per forza di cose ripartire dal 2 a 2 strappato in casa contro la Lazio e chiedere ai suoi di ripetere quella prestazione contro il Chievo. I punti contro i veneti pesano moltissimo, perchè si tratta di un match dove i valori tecnici si equivalgono e il Genoa non si può permettere di perdere una partita del genere, con il Crotone distante sei punti e pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso.

Il Chievo Verona è reduce da cinque sconfitte consecutive e la richeista di Maran ai suoi è solo una: interrompere una striscia di sconfitte che all'indomani del rotondo successo sull'Empoli (4 a 0) nesuno si sarebbe aspettato. Mentre in società si prepara l'anno venturo, con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, in campo il Chievo è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino, che si è imposto 3 a 1 al Bentegodi e ha acuito la crisi di risultati e di gioco che attanaglia la compagine veneta.

Prima del match contro i granata sono arrivate le sconfitte in trasferta contro il Cagliari e la Juventus, entrambe giunte lontane dalle mura amiche. Il match contro i sardi si è concluso con un brutto 4 a 0, mentre la Juventus si è imposta per 2 a 0, facendo valere la legge dello Juventus Stadium. Ora Maran si aggrappa ad Inglese per cercare di ottenere tre punti e riprendere la marcia: obiettivo dichiarato è quello di arrivare almeno a 45 punti in campionato, anche se considerando gli ultimi risultati, appare non facilissimo.

Per quanto riguarda i pronostici del match, va detto che i bookmakers vedono il Genoa favorito nonostante la situazione in cui versa la squadra. La Snai ad esempio quota una vittoria dei ragazzi di Juric ad un 1,65 che non è effettivamente invitante come scommessa singola. Un successo della compagine veneta viene considerato invece decisamente meno probabile, come testimonia la quota pari a 5,50 volte la scommessa eventualmente fatta. Un pareggio, che come detto sarebbe risultato che potrebbe non dispiacere ad entrambe, è quotato a 3,75 volte l'eventuale scommessa fatta.

Genoa Chievo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv sia per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 5 HD (numero 255 del bouquet satellitare) sia per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 2. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it trasmetteranno in diretta streaming video via internet il match, naturalmente per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

