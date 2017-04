Terribile incidente per Marvin Fritz (Foto: Lapresse)

INCIDENTE FRITZ. VIDEO, SCHIANTO PILOTA YAMAHA IN GARA DI STOCK 1000 AD ASSEN. CONDIZIONI DI SALUTE GRAVI - Marvin Fritz è rimasto coinvolto in un grave incidente nella gara di Stock 1000 sul circuito di Assen, nei Paesi Bassi. Il tedesco, 23 anni e campione nazionale in carica, è caduto dalla sua Yamaha ed è stato travolto da altri piloti. Le sue condizioni di salute, secondo quanto raccolto dalle prime indiscrezioni, sono gravi e destano preoccupazione. Fritz è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino, quello di Assen, dove sarebbe stato sedato dopo esservi arrivato cosciente.



Come si vede dallle immagini, l’incidente è stato terribile. Federico Sandi, uno dei piloti coinvolti nella caduta di Fritz assieme a Roberto Tamburini e Mike Jones, ha spiegato quanto accaduto: “E’ stato un incidente molto brutto, Fritz è caduto ed è stato travolto, io ho tamponato Roberto Tamburini”. Tamburini e Sandi sono usciti incolumi dall’accaduto, mentre Jones è stato trasportato al centro medico del circuito. Si attendono con ansia notizie ufficiali sulle condizioni di Fritz. CLICCA QUI PER IL TERRIBILE INCIDENTE DI MRVIN FRITZ

