Inter Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Inter Napoli (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Napoli si gioca come chiusura della trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo domenica 30 aprile alle ore 20:45. Sfida interessantissima tra due delle migliori squadre del nostro calcio; in questo momento l’Inter non lo sta facendo vedere e la qualificazione in Europa si sta sempre più allontanando, ma anche quella nerazzurra rimane una formazione in grado di aprire a un grande filotto di vittorie come del resto era successo solo fino a poche settimane fa. Il Napoli ha perso un po’ di presa sul secondo posto: entrando in questa giornata doveva recuperare 4 punti alla Roma e dunque non ha che la vittoria a San Siro per continuare a sperare. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il posticipo del turno di campionato, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Napoli.

INTER NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Inter Napoli è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (34^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria dell’Inter ha una quota di 3,15; il segno X per il pareggio vale 3,50 mentre il segno 2 per la vittoria del Napoli vale 2,20 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Al netto del modulo che resta da scegliere, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ai soliti giocatori per questa partita: a spuntarla dovrebbe essere la difesa a quattro e dunque Medel farà ancora coppia con Miranda, mentre sulle corsie D’Ambrosio e Nagatomo sono i favoriti anche perchè Ansaldi non è al meglio e potrebbe dare forfait. I due dubbi riguardano il centrocampo e la trequarti, in un’ideale linea verticale che attraversa la formazione nerazzurra: Kondogbia potrebbe lasciare spazio a Brozovic che scalpita per tornare tra i titolari, poco più avanti invece sembra che Ever Banega possa riprendersi una maglia dal primo minuto andando a prendere il posto di Joao Mario, preferito nell’ultima uscita ma piuttosto evanescente. Per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione: Gagliardini si occuperà della regia, Candreva e Perisic saranno le frecce esterne - e mai come questa sera dovranno partecipare attivamente anche alla fase difensiva - mentre davanti a tutti ci sarà Mauro Icardi, uno dei giocatori in corsa per il titolo di capocannoniere e reduce dalla tripletta splendida, per quanto inutile, realizzata contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Anche il Napoli non cambia il suo assetto: Maurizio Sarri non è certo conosciuto per le alchimie tattiche, nè ha bisogno di stravolgere una formazione che funziona benissimo e che crea sempre tanto con un’alta percentuale di realizzazione. Un Napoli che dunque si disporrà in campo con il 4-3-3, e che anche nei singoli dovrebbe ricalcare quanto visto ultimamente: ecco dunque che davanti a Reina ci saranno Raul Albiol e Koulibaly, con Hysaj a destra e Strinic che in questo momento si conferma come favorito su Ghoulam per la corsia mancina. Discorso simile a centrocampo, dove Allan e Jorginho hanno soppiantato Zielinski e Amadou Diawara, andando di fatto a ricreare la mediana che lo scorso anno ha giocato praticamente tutte le partite (il terzo è ovviamente Marek Hamsik, il grande insostituibile della squadra partenopea). Nel tridente offensivo confermato lo schieramento dei piccoli: Lorenzo Insigne fresco di rinnovo guida emotivamente la carica del Napoli che va a caccia del colpaccio, al suo fianco ci sarà Mertens con i suoi 22 gol in campionato mentre a destra giocherà Callejon, che contro l’Inter ha buona tradizione e oltre ai 10 gol ha anche fornito 10 assist.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 21 Santon, 20 Sainsbury, 2 Andreolli, 24 Murillo, 15 Ansaldi, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 6 Joao Mario, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 3 Strinic; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

