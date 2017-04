Lumezzane Fano/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lumezzane Fano (Foto LaPresse)

DIRETTA LUMEZZANE FANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane Fano, che sarà diretta dall'arbitro Matteo Marchetti e va in scena domenica 30 aprile alle ore 17.30, sarà un'ultima chiamata per la salvezza per le due formazioni che si trovano rispettivamente al diciassettesimo e al diciannovesimo posto in classifica nel girone B del campionato di Lega Pro 2016-2017. Con due partite ancora da giocare, solo i bresciani possono ancora forse coltivare realistiche speranze di salvezza diretta, distante però ben quattro punti.

Il Mantova sestultimo dovrebbe crollare ed il Lumezzane centrare due vittorie consecutive che in campionato non arrivano dal dicembre scorso, quando riuscì a battere proprio i virgiliani e lo stesso Fano, che vede invece i mantovani lontani ben cinque lunghezze. Troppo per sperare di poter evitare i play out, ma la formazione marchigiana dovrà fare attenzione all'Ancona, che a quattro punti di distanza potrebbe veder ridursi ad una sola lunghezza lo svantaggio dal penultimo posto, in caso di ko del Fano. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Che dopo tre vittorie consecutive nel mese di marzo contro la stessa Ancona, la Feralpisalò ed il Parma, sembrava lanciato verso una sorprendente rimonta verso la salvezza. Invece nelle successive sei partite di campionato sono arrivati solamente quattro punti e nessuna vittoria, col Fano che si è ritrovato di nuovo risucchiato nella bagarre della lotta per non retrocedere.

Queste saranno le probabili formazioni che si confronteranno nel tardo pomeriggio di domenica. Lumezzane schierato con Pasotti a difesa della porta, Allegra a presidiare la corsia laterale di sinistra e Bonomo esterno mancino nella linea difensiva a quattro in cui Sorbo e Tagliani comporranno la coppia di difensori centrali. Varas, Arrigoni e Quinto saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Russini, Leonetti e Terracino (quest'ultimo a segno nel pari di Mantova della settimana scorsa) saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo.

Risponderà il Fano con Menegatti portiere dietro i due centrali di difesa Zullo e Torta, mentre Lanini si muoverà come laterale sulla fascia destra e Taino come laterale sulla fascia sinistra. In attacco spazio a Gabbianelli, Bellemo e Carotti, mentre Germinale sarà il trequartista alle spalle di Melandri e di Filippini, titolari nel tandem offensivo della formazione marchigiana.

4-3-3 per il Lumezzane di Bertoni, 4-3-1-2 per il Fano di Cuttone che nonostante i risultati non esaltanti delle ultime settimane, non rinuncerà neanche in occasione della trasferta bresciana all'utilizzo del trequartista. A livello offensivo la squadra marchigiana non è riuscita a produrre la prestazione sperata nel decisivo match interno della settimana scorsa contro il Modena ed i risultati ora lasciano sperare solo ad un salvezza in extremis tramite i play off.

Il Lumezzane invece può ancora farcela, anche se non aver vinto l'importante scontro diretto contro il Mantova è stato forse un crocevia decisivo, a favore dei virgiliani, nella corsa alla salvezza senza passare dai play out. Quote non ancora comunicate per le scommesse sul match dai principali bookmaker, ma gli ultimi risultati sembrano suggerire comunque un favore del pronostico rivolto verso il Lumezzane, anche se come detto il Fano non potrà permettersi di sbagliare per non rimettere in gioco l'Ancona e rischiare la retrocessione diretta.

Per quando riguarda la diretta streaming video della partita, Lumezzane Fano, domenica 30 aprile 2017 alle ore 17.30, sarà disponibile alla visione via internet per tutti gli abbonati al sito sportube.tv, grazie alla diretta offerta dal canale ufficiale Lega Pro Channel. Non sarà invece disponibile una diretta tv per questa partita. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

