Matera Monopoli / Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MATERA MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Matera Monopoli, diretta dall'arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida importante per definire gli obiettivi finali di campionato delle due compagini nel girone C di Lega Pro. Giunti alla disputa della penultima giornata del torneo, due club cercheranno una svolta dopo aver attraversato momenti difficili.

Il Matera in particolare è reduce dalla delusione relativa alla finale di Coppa Italia di Lega Pro persa a Venezia: dopo l'uno a zero dell'andata, i lucani hanno subito la rimonta della squadra allenata da Pippo Inzaghi, che tra le mura amiche dello stadio Penzo si è presa la Coppa con una vittoria col punteggio di tre a uno. Il tecnico del Matera, Auteri, ha però recriminato per un rigore non concesso ai suoi che avrebbe cambiato la destinazione del trofeo. Ora c'è da conservare il terzo posto per giocarsi il tutto per tutto nei play off.

Il Monopoli però non può permettersi di sbagliare: dopo il ritorno di Zanin in panchina, la formazione pugliese ha trovato due vittorie assolutamente vitali contro il Taranto in trasferta e il Catania in casa, che le hanno permesso di sorpassare l'Akragas e ritrovarsi di nuovo al sestultimo posto in classifica, l'ultimo valido per ottenere la permanenza diretta tra i professionisti senza passare dai play out. Ora però per i Gabbiani sarà necessario non rovinare questo momento, ottenendo almeno un pari a Matera per giocarsi poi il decisivo scontro diretto contro l'Akragas in casa, all'ultima giornata, con due risultati su tre a disposizione.

Ecco le probabili formazioni della sfida. Il Matera schiererà Gigli, Ingrosso e Bertoncini nella linea difensiva a tre con Biscarini confermato tra i pali. Iannini e Salandria copriranno la zona centrale di centrocampo, mentre il camerunese Didiba coprirà l'out di destra ed Armeno sarà invece l'esterno mancino. Tris d'attacco con Dammacco, Strambelli e Negro. Risponderà il Monopoli con Carissoni sulla fascia destra e Mercadante sulla fascia sinistra in una linea difensiva a quattro schierata davanti all'estremo difensore Furlan, in cui Pasquale Esposito e Bacchetti formerano la coppia di difensori centrali.

L'uruguaiano Ignacio Nicolini a centrocampo sarà affiancato dallo sloveno Til Mavretic e da Franco, mentre Genchi (di nuovo a segno contro il Catania dopo la decisiva prodezza di Taranto), Montini e Pinto saranno titolari nel tridente offensivo.

A livello tattico non sono previste sorprese, con il 3-4-3 di Auteri che si bilancerà col rientro di alcuni titolari che avevano saltato la trasferta di Caserta, perduta con un rotondo tre a uno, per dare il massimo nella finale di Venezia che ha poi dato esito negativo. 4-3-3 per il Monopoli di Zanin che ritrovando il suo vecchio allenatore ha recuperato anche lo spirito di inizio stagione, in cui i pugliesi avevano stupito perdendo però progressivamente punti e sicurezze. L'interregno di Bucaro ha portato solo altre sconfitte, fino alla svolta attuale.

Non ancora comunicate ufficialmente, le quote dei bookmaker per la sfida in Basilicata potrebbero risentire del momento-no del Matera e dell'ascesa del Monopoli, a dispetto del fattore campo. Per seguire l'incontro Matera Monopoli, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, in diretta streaming video via internet, sarà necessario un abbonamento al sito internet sportube.tv per usufruire della visione di Lega Pro Channel.

